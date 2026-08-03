Sering Dianggap Berbeda, Ini 5 Perilaku Introvert yang Sebenarnya Punya Makna

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola energi, berinteraksi, dan menghadapi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah mereka yang memiliki kepribadian introvert.

Introvert sering dikenal sebagai pribadi yang lebih nyaman dengan dunia pikiran dan perasaan sendiri. Mereka cenderung menikmati ketenangan, membutuhkan ruang pribadi, serta memilih hubungan yang lebih bermakna dibandingkan interaksi sosial yang terlalu banyak.

Namun, beberapa kebiasaan introvert sering dianggap aneh oleh orang lain. Sikap yang sebenarnya berkaitan dengan cara mereka mengatur energi justru terkadang disalahartikan sebagai tidak ramah, tidak peduli, atau sulit bergaul.

Padahal, menjadi introvert bukan berarti tidak menyukai orang lain. Mereka hanya memiliki cara berbeda dalam membangun hubungan dan menikmati kehidupan sosial.

Dilansir dari New Trader U, berikut beberapa kebiasaan yang sering dilakukan kaum introvert namun kerap disalahpahami.

1. Lebih Menikmati Waktu Sendiri Bagi sebagian introvert, menghabiskan waktu sendirian bukanlah tanda menjauh dari lingkungan sosial.

Momen sendiri justru menjadi kesempatan untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan mengembalikan energi setelah banyak berinteraksi dengan orang lain.

Orang lain mungkin melihat kebiasaan ini sebagai sikap tertutup atau tidak ingin bersosialisasi. Namun, bagi introvert, waktu pribadi merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan diri.

Mereka dapat merasa nyaman dan bahagia ketika memiliki ruang untuk melakukan aktivitas yang mereka sukai tanpa banyak gangguan.