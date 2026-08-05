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Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.31 WIB

Pendiam Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Sisi Positif Seorang Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjadi seorang introvert terkadang tidak selalu mudah. Banyak orang masih menganggap pribadi yang lebih tenang, jarang berbicara, atau lebih suka menghabiskan waktu sendiri sebagai sesuatu yang kurang.

Padahal, introvert memiliki sejumlah karakter positif yang sering kali tidak terlihat di permukaan. Cara mereka berpikir, berinteraksi, dan menghadapi berbagai situasi justru menjadi keunggulan tersendiri.

Kepribadian introvert bukan berarti tidak mampu bersosialisasi, melainkan memiliki cara berbeda dalam mengolah energi, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari Introvert Dear, berikut beberapa kualitas yang dapat membuat seseorang bangga menjadi seorang introvert.

1. Selalu Memikirkan Perkataan Sebelum Berbicara

Orang introvert biasanya tidak terburu-buru menyampaikan pendapat. Mereka cenderung memikirkan kata-kata yang tepat sebelum berbicara.

Kebiasaan ini membuat mereka lebih mengutamakan makna dan kualitas sebuah percakapan dibandingkan sekadar banyak bicara.

Sikap penuh pertimbangan tersebut dapat membantu mereka menyampaikan ide dengan lebih matang dan bijaksana.

2. Memiliki Kemampuan Fokus yang Tinggi

Introvert sering dikenal sebagai pribadi yang mampu memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu yang sedang dikerjakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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