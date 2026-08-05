Pendiam Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Sisi Positif Seorang Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjadi seorang introvert terkadang tidak selalu mudah. Banyak orang masih menganggap pribadi yang lebih tenang, jarang berbicara, atau lebih suka menghabiskan waktu sendiri sebagai sesuatu yang kurang.
Padahal, introvert memiliki sejumlah karakter positif yang sering kali tidak terlihat di permukaan. Cara mereka berpikir, berinteraksi, dan menghadapi berbagai situasi justru menjadi keunggulan tersendiri.
Kepribadian introvert bukan berarti tidak mampu bersosialisasi, melainkan memiliki cara berbeda dalam mengolah energi, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain.
Dilansir dari Introvert Dear, berikut beberapa kualitas yang dapat membuat seseorang bangga menjadi seorang introvert.
1. Selalu Memikirkan Perkataan Sebelum Berbicara
Orang introvert biasanya tidak terburu-buru menyampaikan pendapat. Mereka cenderung memikirkan kata-kata yang tepat sebelum berbicara.
Kebiasaan ini membuat mereka lebih mengutamakan makna dan kualitas sebuah percakapan dibandingkan sekadar banyak bicara.
Sikap penuh pertimbangan tersebut dapat membantu mereka menyampaikan ide dengan lebih matang dan bijaksana.
2. Memiliki Kemampuan Fokus yang Tinggi
Introvert sering dikenal sebagai pribadi yang mampu memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu yang sedang dikerjakan.
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