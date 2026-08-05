Sering Dianggap Dingin, Ternyata 5 Hal Ini Wajar Dilakukan Kaum Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Introvert merupakan tipe kepribadian yang lebih banyak memusatkan perhatian pada pikiran, perasaan, dan energi dari dalam diri.
Sayangnya, beberapa perilaku introvert sering kali disalahartikan oleh orang lain. Sikap tenang, tidak banyak bicara, atau memilih waktu sendiri terkadang dianggap sebagai tanda tidak peduli, sulit bergaul, bahkan terkesan menjauh.
Padahal, bagi seorang introvert, kebiasaan tersebut merupakan cara alami untuk menjaga keseimbangan diri dan mengelola energi.
Dilansir dari New Trader U, berikut beberapa hal yang sering dilakukan kaum introvert namun kerap dianggap berbeda oleh orang lain.
Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu sendirian mungkin terlihat seperti menghindari lingkungan sosial.
Namun, bagi introvert, waktu sendiri justru menjadi cara untuk mengisi kembali energi setelah beraktivitas bersama banyak orang.
Mereka menikmati momen tenang untuk berpikir, melakukan hobi, atau sekadar beristirahat tanpa gangguan.
Bukan berarti tidak menyukai orang lain, tetapi mereka memiliki cara berbeda dalam menjaga kondisi mental agar tetap nyaman.
Introvert biasanya membutuhkan waktu untuk memahami situasi sebelum menyampaikan pendapat.
Hal ini terkadang membuat mereka terlihat ragu atau kurang percaya diri saat berada dalam diskusi.
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