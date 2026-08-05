Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.43 WIB

Sering Dianggap Dingin, Ternyata 5 Hal Ini Wajar Dilakukan Kaum Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Introvert merupakan tipe kepribadian yang lebih banyak memusatkan perhatian pada pikiran, perasaan, dan energi dari dalam diri.

Sayangnya, beberapa perilaku introvert sering kali disalahartikan oleh orang lain. Sikap tenang, tidak banyak bicara, atau memilih waktu sendiri terkadang dianggap sebagai tanda tidak peduli, sulit bergaul, bahkan terkesan menjauh.

Padahal, bagi seorang introvert, kebiasaan tersebut merupakan cara alami untuk menjaga keseimbangan diri dan mengelola energi.

Dilansir dari New Trader U, berikut beberapa hal yang sering dilakukan kaum introvert namun kerap dianggap berbeda oleh orang lain.

1. Lebih Memilih Waktu Sendiri

Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu sendirian mungkin terlihat seperti menghindari lingkungan sosial.

Namun, bagi introvert, waktu sendiri justru menjadi cara untuk mengisi kembali energi setelah beraktivitas bersama banyak orang.

Mereka menikmati momen tenang untuk berpikir, melakukan hobi, atau sekadar beristirahat tanpa gangguan.

Bukan berarti tidak menyukai orang lain, tetapi mereka memiliki cara berbeda dalam menjaga kondisi mental agar tetap nyaman.

2. Tidak Langsung Memberikan Pendapat

Introvert biasanya membutuhkan waktu untuk memahami situasi sebelum menyampaikan pendapat.

Hal ini terkadang membuat mereka terlihat ragu atau kurang percaya diri saat berada dalam diskusi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Pendiam Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Sisi Positif Seorang Introvert - Image
Kepribadian

Pendiam Bukan Berarti Lemah, Ini 7 Sisi Positif Seorang Introvert

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.31 WIB

Sering Dianggap Berbeda, Ini 5 Perilaku Introvert yang Sebenarnya Punya Makna - Image
Kepribadian

Sering Dianggap Berbeda, Ini 5 Perilaku Introvert yang Sebenarnya Punya Makna

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.21 WIB

Lebih Nyaman di Zona Tenang, 4 Zodiak Ini Sulit Lepas dari Kesendirian - Image
Zodiak

Lebih Nyaman di Zona Tenang, 4 Zodiak Ini Sulit Lepas dari Kesendirian

Rabu, 29 Juli 2026 | 19.41 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore