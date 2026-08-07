Kebiasaan Menyembunyikan Insta Story Dipengaruhi 5 Alasan Penting yang Berkaitan dengan Privasi

JawaPos.com – Setiap pengguna media sosial memiliki cara yang berbeda dalam membagikan aktivitas pribadinya melalui Instagram Story.

Sebagian orang memilih membagikan cerita kepada seluruh pengikut, sementara sebagian lainnya lebih selektif dengan membatasi siapa saja yang dapat melihat unggahan tersebut.

Keputusan menyembunyikan Instagram Story tidak selalu mencerminkan hubungan yang buruk dengan orang lain ataupun memiliki makna negatif.

Melansir dari laman Teach Focus Pro, berikut 5 alasan seseorang suka menyembunyikan story mereka dari orang terdekat.

1. Melindungi Informasi Pribadi

Memastikan informasi pribadi tetap terisolasi sangat penting untuk menjaga privasi digital saat ini. Dengan meningkatnya ketakutan akan dunia maya dan pelanggaran data, orang-orang menjadi lebih berhati-hati tentang apa yang mereka bagikan secara daring.

Platform media sosial memperkenalkan kontrol privasi dan metode penyandian yang canggih untuk melindungi data pengguna.

Selain itu, individu menerima kebiasaan daring yang lebih aman dengan membatasi jumlah informasi pribadi yang mereka bagikan dan sering memperbarui pengaturan privasi mereka.

Melalui upaya bersama, platform dan pengguna bersama-sama berupaya meningkatkan keamanan internet dengan melindungi informasi pribadi dari akses ilegal.