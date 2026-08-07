Pria Belum Matang Secara Psikologi Emosional Kerap Lakukan 9 Kebiasaan yang Bikin Perempuan Lelah

Kebiasaan pria yang belum matang secara psikologi emosional yang buat perempuan lelah./Magnific/ stockking
JawaPos.com – Psikologi kematangan emosional menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas hubungan antara pria dan perempuan.
Ketidakmatangan emosional pada pria sering muncul lewat kebiasaan kecil yang tampak sepele namun berdampak besar bagi pasangan.
Banyak perempuan merasa lelah menghadapi pola perilaku ini meski secara fisik hubungan tersebut tetap terlihat baik-baik saja.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (7/8), berikut sembilan sembilan kebiasaan yang mencerminkan kurangnya kematangan psikologi emosional pada pria dan sering membuat perempuan kelelahan.
1. Selalu mengutip pendapat ibu sebagai patokan
Seorang pria boleh saja mencintai ibunya, namun terus mengandalkan pendapatnya menunjukkan kurangnya kemandirian berpikir.
Ketika setiap kalimat dimulai dengan mengutip ucapan sang ibu, pria tersebut seolah kehilangan sudut pandang pribadinya.
Kedewasaan seharusnya membuat seseorang mampu mengambil keputusan sendiri tanpa terus bergantung pada validasi orang tua.
2. Selalu mengalah tanpa pernah mempertahankan pendapat
Sikap terus mengalah dalam setiap perdebatan bukanlah tanda kedewasaan, melainkan bentuk penghindaran konflik yang terselubung.
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