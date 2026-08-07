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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.40 WIB

Perempuan Dewasa Matang Psikologi Emosional Ternyata Lakukan 6 Kebiasaan Sederhana Ini Setiap Hari

Kebiasaan perempuan dewasa yang matang psikologi emosional./Magnific/ magnific - Image

Kebiasaan perempuan dewasa yang matang psikologi emosional./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi kematangan emosional menjadi salah satu daya tarik yang membuat seorang perempuan dewasa terasa istimewa di mata orang lain.

Kematangan ini bukan sekadar sikap dewasa, melainkan cerminan koneksi emosional yang mampu dirasakan langsung oleh orang di sekitarnya.

Perempuan dengan kepercayaan diri dan kehangatan semacam ini cenderung menciptakan energi yang sulit diabaikan oleh orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (7/8), berikut enam kebiasaan sederhana yang biasa dilakukan perempuan dewasa dengan kematangan psikologi emosional dalam kehidupan sehari-hari.

1. Membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya

Menarik perhatian orang lain membutuhkan usaha membangun koneksi emosional yang kuat dan tulus.

Koneksi semacam ini tidak lahir dari sekadar memberi perhatian berlebihan atau menjadi sosok penyelamat bagi orang lain.

Hubungan yang tulus juga tidak terbentuk hanya dengan menghabiskan waktu untuk aktivitas biasa bersama.

Kedekatan emosional pun bukan berarti berperan seolah menjadi terapis pribadi bagi orang di sekitarnya.

Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi atau dianggap lemah, ia akan merasa benar-benar dipahami.

Editor: Hanny Suwindari
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