Bukan Hanya Fisik, 5 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Mental Perlahan Melemah

ilustrasi orang yang mengalami stres. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Di tengah rutinitas yang semakin padat, banyak orang lebih fokus menjaga kesehatan fisik dibandingkan memperhatikan kondisi mental.
Padahal, kesehatan mental memiliki peran penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pola pikir, emosi, dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat memberikan pengaruh besar terhadap kondisi psikologis seseorang.
Beberapa kebiasaan yang terlihat sederhana ternyata dapat membuat pikiran lebih mudah lelah, meningkatkan tekanan emosional, hingga mengganggu keseimbangan hidup jika terus dilakukan dalam jangka panjang.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kebiasaan yang tanpa disadari dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental.
Kebiasaan selalu ingin menyenangkan orang lain sering muncul ketika seseorang lebih mengutamakan kebutuhan dan pendapat orang lain dibandingkan dirinya sendiri.
Mereka cenderung sulit berkata tidak karena takut mengecewakan, ditolak, atau memicu konflik.
Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini dapat membuat seseorang merasa terbebani, kehilangan energi, dan mengabaikan kebutuhan pribadi.
Cara mengatasinya adalah mulai membangun batasan yang sehat. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan menjaga kesehatan diri bukan berarti bersikap egois.
Belajar mengatakan tidak pada waktu yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan emosional.
Kebiasaan membuka ponsel sesaat setelah bangun tidur ternyata dapat memengaruhi kondisi mental sepanjang hari.
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