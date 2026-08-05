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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.38 WIB

Menurut Psikologi, 10 Perilaku Orang yang Tidak Merasa Dicintai Saat Tumbuh Dewasa

tanda perilaku orang yang tidak merasa dicintai saat tumbuh dewasa kata Psikologi./Freepik. - Image

tanda perilaku orang yang tidak merasa dicintai saat tumbuh dewasa kata Psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Psikologi memandang bahwa rasa tidak dicintai saat tumbuh dewasa dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam membangun hubungan.

Perilaku yang berkembang karena tidak merasa dicintai saat dewasa sering kali mencerminkan respons emosional yang dibentuk sejak dini menurut psikologi.

Menurut psikologi, pengalaman tumbuh dewasa tanpa rasa dicintai bisa menciptakan pola perilaku yang penuh pertahanan diri dan ketidakpercayaan.

Psikologi membantu mengungkap tanda-tanda perilaku yang muncul dari pengalaman tidak dicintai selama proses menjadi dewasa.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada sepuluh tanda perilaku orang yang tidak merasa dicintai saat tumbuh dewasa menurut Psikologi.

1. Merasa harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian

Orang yang tidak pernah merasakan cinta tanpa syarat di masa kecil akan tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus "pantas" mendapatkan kasih sayang.

Mereka akan berusaha keras membuktikan diri melalui prestasi, selalu berusaha menyenangkan orang lain, atau menjadi pribadi yang tidak pernah merepotkan.

Ketika sudah beranjak besar, mereka cenderung terlalu berlebihan dalam menjalin hubungan dan sering meminta maaf tanpa alasan yang jelas.

Pola ini muncul karena mereka tidak pernah mendapat pesan bahwa cinta bisa diberikan secara tulus tanpa ada syarat apapun.

Editor: Hanny Suwindari
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