Tetap Tegar Saat Hidup Tak Menentu, Ini 8 Prinsip yang Perlu Dimiliki

prinsip hidup orang yang tetap tenang dalam kekacauan kata Psikologi (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan menjadi salah satu aspek yang banyak dikaji dalam psikologi.
Para ahli menilai bahwa ketenangan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari pola pikir, nilai hidup, serta ketahanan emosional yang telah terbentuk seiring pengalaman.
Seseorang yang mampu menjaga sikap tetap terkendali di tengah kondisi yang kacau umumnya memiliki kematangan psikologis dan kestabilan mental yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan.
Prinsip-prinsip tersebut dinilai berperan penting dalam membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih jernih tanpa mudah dikuasai emosi.
Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat delapan prinsip hidup yang diyakini membantu seseorang tetap tenang saat menghadapi berbagai bentuk kekacauan, menurut kajian psikologi.
1. Menerima hal-hal yang tak terduga
Orang yang mampu mempertahankan ketenangan saat menghadapi situasi sulit memiliki cara pandang khusus terhadap kehidupan.
Mereka menyadari bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan tidak selalu berjalan sesuai rencana yang telah dibuat.
Alih-alih melawan atau menolak hal-hal yang tak terduga, mereka justru menerimanya sebagai bagian alamiah dari perjalanan kehidupan.
Penerimaan ini menciptakan semacam bantalan mental yang melindungi mereka dari stres dan kepanikan berlebihan.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!