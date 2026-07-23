Tetap Tegar Saat Hidup Tak Menentu, Ini 8 Prinsip yang Perlu Dimiliki

JawaPos.com – Kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan menjadi salah satu aspek yang banyak dikaji dalam psikologi.

Para ahli menilai bahwa ketenangan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari pola pikir, nilai hidup, serta ketahanan emosional yang telah terbentuk seiring pengalaman.

Seseorang yang mampu menjaga sikap tetap terkendali di tengah kondisi yang kacau umumnya memiliki kematangan psikologis dan kestabilan mental yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan.

Prinsip-prinsip tersebut dinilai berperan penting dalam membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih jernih tanpa mudah dikuasai emosi.

Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat delapan prinsip hidup yang diyakini membantu seseorang tetap tenang saat menghadapi berbagai bentuk kekacauan, menurut kajian psikologi.

1. Menerima hal-hal yang tak terduga

Orang yang mampu mempertahankan ketenangan saat menghadapi situasi sulit memiliki cara pandang khusus terhadap kehidupan.

Mereka menyadari bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan tidak selalu berjalan sesuai rencana yang telah dibuat.

Alih-alih melawan atau menolak hal-hal yang tak terduga, mereka justru menerimanya sebagai bagian alamiah dari perjalanan kehidupan.