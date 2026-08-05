Menurut Psikologi, Ini 8 Prinsip Hidup Orang yang Tetap Tenang dalam Kekacauan

Ilustrasi seseorang yang mampu tenang dalam kekacauan
JawaPos.com – Psikologi menyoroti prinsip hidup tertentu yang membuat seseorang mampu tetap tenang di tengah kekacauan.
Ketahanan emosional dalam situasi sulit sering kali mencerminkan prinsip psikologis yang tertanam kuat dalam pola pikir individu.
Sikap tenang di tengah kekacauan menjadi indikasi dari kedewasaan psikologis yang terbentuk dari pengalaman dan nilai hidup.
Menurut psikologi, prinsip hidup seperti ini menunjukkan stabilitas mental yang berperan besar dalam menghadapi tekanan.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada delapan prinsip hidup orang yang tetap tenang dalam kekacauan menurut Psikologi.
1. Menerima hal-hal yang tak terduga
Orang yang mampu mempertahankan ketenangan saat menghadapi situasi sulit memiliki cara pandang khusus terhadap kehidupan.
Mereka menyadari bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan tidak selalu berjalan sesuai rencana yang telah dibuat.
Alih-alih melawan atau menolak hal-hal yang tak terduga, mereka justru menerimanya sebagai bagian alamiah dari perjalanan kehidupan.
Penerimaan ini menciptakan semacam bantalan mental yang melindungi mereka dari stres dan kepanikan berlebihan.
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