6 Situasi yang Sering Kali Membuat Anda Merasa Terjebak, Kewalahan, dan Kelelahan, Ketahui Sebelum Terlambat!

JawaPos.com - Banyak orang yang mengeluh dirinya telah terjebak, merasa kewalahan dan kelelahan tanpa sebab yang jelas.

Bila Anda merasa demikian, cermatilah apa yang Anda lalui atau sedang Anda hadapi, karena dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (18/6), ada enam situasi yang sering kali membuat Anda merasa terjebak, kewalahan, dan kelelahan.



1. Memprioritaskan Orang Lain dengan Mengorbankan Kebahagiaan Diri Sendiri

Banyak orang dalam hidup membutuhkan dukungan Anda, sering kali pasangan atau keluarga Anda sendiri.

Tapi, disini permasalahannya, Anda gagal memprioritaskan diri sendiri.

Bahkan Anda secara sengaja mengabaikan diri sendiri.

Ironisnya, hal yang paling tidak mementingkan diri sendiri yang dapat dilakukan adalah memprioritaskan diri sendiri.

Jadi, bisakah Anda memberi dukungan kepada orang lain tanpa mengurangi kebebasan dan kebahagiaan Anda?.

2. Kurang Berani untuk Fokus



Meski mencoba banyak hal itu baik, tapi tidak memiliki keberanian untuk fokus secara intens terhadap satu hal justru membuat hidup menjadi sulit.

Perhatian yang terbagi ke beberapa hal hanya akan membuat Anda tidak dapat menikmati hasil kerja keras Anda.

Bukankah menulis buku itu harus sampai selesai?.

3. Tidak Tergoyahkan dalam Penilaian Pribadi



Pribadi yang terbuka untuk memahami orang lain tanpa peduli sikap dan perilaku mereka akan sangat bermanfaat untuk Anda.

Sebaliknya, membenci mereka sama saja meletakkan diri Anda dalam kekakuan dan tekanan yang menyakitkan.

Membuat Anda lebih lemah, pikiran kabur, kurang berdaya, dan kewalahan tanpa Anda sadari.

4. Mengharapkan Dunia Membuat Anda Bahagia



Jika Anda selalu berpegang pada ungkapan 'Anda berhak atas kebahagiaan', Anda akan menderita.