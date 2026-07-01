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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 2 Juli 2026 | 05.49 WIB

8 Kebiasaan yang Tampak Seperti Kemalasan, Tetapi Sebenarnya Merupakan Tanda Kelelahan Emosional Menurut Psikologi

seseorang yang kelelahan secara emosional./Magnific/senivpetro - Image

seseorang yang kelelahan secara emosional./Magnific/senivpetro

JawaPos.com - Banyak orang langsung memberi label "malas" ketika seseorang kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, atau tidak lagi produktif. Padahal, psikologi menjelaskan bahwa tidak semua perilaku yang tampak seperti kemalasan benar-benar disebabkan oleh kurangnya motivasi.

Dalam banyak kasus, seseorang justru sedang mengalami kelelahan emosional (emotional exhaustion), yaitu kondisi ketika energi mental terkuras akibat tekanan berkepanjangan, stres, konflik, beban pekerjaan, atau tuntutan hidup yang terus-menerus. Saat emosi sudah terlalu lelah, otak akan berusaha menghemat energi dengan berbagai cara. Akibatnya, seseorang terlihat seperti tidak bersemangat atau bahkan malas.

Kelelahan emosional merupakan salah satu komponen utama dari burnout. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental, kualitas hubungan, hingga produktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat delapan kebiasaan yang sering disalahartikan sebagai kemalasan, padahal menurut psikologi bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami kelelahan emosional.

1. Menunda Pekerjaan yang Sebenarnya Penting

Prokrastinasi sering dianggap sebagai bukti bahwa seseorang malas. Namun kenyataannya, banyak penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan menunda sering kali berkaitan dengan kondisi emosional.

Ketika seseorang mengalami tekanan yang tinggi, otak memandang tugas sebagai sesuatu yang mengancam atau membebani. Akibatnya, muncul dorongan untuk menghindarinya demi memperoleh rasa lega sesaat.

Bukan karena tidak peduli, tetapi karena kapasitas mentalnya sudah penuh.

Orang yang mengalami kelelahan emosional biasanya justru merasa bersalah karena terus menunda pekerjaan. Mereka ingin menyelesaikannya, tetapi kesulitan memulai.

Tanda-tandanya:

Editor: Hanny Suwindari
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