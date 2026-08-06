5 Alasan Mengapa Seseorang Terus Mengingat Percakapan Masa Lalu Menurut Psikologi

seseorang yang mengingat percakapan masa lalu. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda tiba-tiba mengingat percakapan yang terjadi bertahun-tahun lalu? Mungkin sebuah kalimat dari teman, kritik dari atasan, atau ucapan seseorang yang membuat Anda merasa sangat bahagia maupun terluka. Anehnya, meskipun waktu terus berjalan, percakapan itu tetap muncul dalam pikiran, bahkan ketika tidak sedang memikirkannya.



Fenomena ini sebenarnya sangat umum terjadi. Dalam psikologi, otak manusia tidak menyimpan semua pengalaman dengan cara yang sama. Beberapa percakapan terlupakan hanya dalam hitungan jam, sementara yang lain dapat bertahan selama bertahun-tahun. Hal ini bukan tanpa alasan. Ada proses psikologis yang membuat suatu percakapan memiliki "nilai emosional" yang lebih besar sehingga lebih mudah diingat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat lima alasan mengapa seseorang terus mengingat percakapan masa lalu menurut psikologi.



1. Percakapan Tersebut Memiliki Muatan Emosi yang Sangat Kuat



Salah satu alasan terbesar mengapa sebuah percakapan sulit dilupakan adalah karena melibatkan emosi yang intens. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa emosi berperan penting dalam pembentukan memori jangka panjang.



Ketika seseorang mendengar kata-kata yang membuatnya sangat bahagia, sedih, malu, marah, atau takut, otak akan menganggap momen tersebut sebagai informasi yang penting untuk disimpan. Bagian otak yang disebut amigdala bekerja bersama hippocampus untuk memperkuat ingatan yang berkaitan dengan emosi.



Misalnya, seseorang mungkin masih mengingat pujian yang diberikan gurunya saat kecil karena ucapan tersebut meningkatkan rasa percaya dirinya. Sebaliknya, komentar yang merendahkan juga dapat terus teringat karena memicu rasa sakit emosional.



Semakin besar emosi yang dirasakan saat percakapan terjadi, semakin besar kemungkinan percakapan itu akan terus muncul dalam ingatan.



2. Masih Ada Penyesalan atau Hal yang Belum Terselesaikan



Dalam psikologi dikenal konsep unfinished business, yaitu pengalaman yang belum memperoleh penyelesaian secara emosional.



Ketika seseorang merasa seharusnya mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya, atau merasa telah membuat kesalahan dalam sebuah percakapan, otaknya cenderung terus memutar ulang kejadian tersebut. Pikiran mencoba mencari jawaban atau versi percakapan yang dianggap lebih baik.



Akibatnya, seseorang mungkin terus membayangkan berbagai kemungkinan seperti:



"Seandainya aku menjawab seperti itu."

"Harusnya aku meminta maaf waktu itu."

"Mengapa aku tidak mengatakan yang sebenarnya?"



Proses ini disebut sebagai rumination, yaitu kecenderungan mengulang-ulang suatu pengalaman dalam pikiran. Jika berlangsung terlalu lama, kebiasaan ini dapat meningkatkan stres dan kecemasan.



3. Percakapan Itu Mengubah Cara Pandang Terhadap Diri Sendiri



Tidak semua percakapan yang terus diingat bersifat negatif. Ada kalanya satu kalimat sederhana mampu mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Misalnya, seorang mentor berkata, "Saya percaya kamu bisa menjadi pemimpin."



Kalimat sederhana tersebut dapat menjadi titik balik yang meningkatkan rasa percaya diri seseorang selama bertahun-tahun.



Sebaliknya, ucapan seperti:



"Kamu tidak akan pernah berhasil."

"Kamu memang selalu gagal."



juga dapat membentuk keyakinan negatif apabila diucapkan oleh orang yang dianggap penting, seperti orang tua, pasangan, atau guru.



Psikologi menyebut proses ini sebagai pembentukan self-belief, yaitu keyakinan mengenai siapa diri kita. Ketika sebuah percakapan memengaruhi identitas seseorang, otak cenderung menyimpannya lebih lama dibandingkan percakapan biasa.



4. Otak Menganggap Percakapan Itu Sebagai Pelajaran Penting



Salah satu fungsi utama memori adalah membantu manusia belajar dari pengalaman.



Jika sebuah percakapan memberikan pelajaran yang sangat berharga, otak akan menyimpannya sebagai referensi ketika menghadapi situasi serupa di masa depan.



Misalnya, seseorang pernah mendapatkan kritik yang membuatnya memperbaiki cara bekerja. Di kemudian hari, setiap kali menghadapi situasi yang mirip, percakapan tersebut kembali muncul sebagai pengingat.



Hal yang sama berlaku pada pengalaman positif. Nasihat yang mengubah hidup sering kali terus diingat karena membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih baik.



Dalam perspektif evolusi, kemampuan mengingat pengalaman penting membantu manusia menghindari kesalahan yang sama dan meningkatkan peluang untuk berhasil di masa depan.



5. Percakapan Itu Berkaitan dengan Hubungan yang Sangat Bermakna



Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, hubungan dengan orang lain memiliki pengaruh besar terhadap cara kerja memori.



Percakapan dengan orang yang memiliki ikatan emosional kuat—seperti orang tua, pasangan, sahabat, atau seseorang yang pernah sangat berarti—lebih mudah tersimpan dibandingkan percakapan dengan orang asing.



Bahkan setelah hubungan tersebut berakhir, otak tetap menyimpan berbagai percakapan karena berkaitan dengan pengalaman emosional yang mendalam.



Tidak jarang seseorang masih mengingat kata-kata terakhir dari orang yang telah meninggal atau pesan sederhana dari seseorang yang pernah mengubah hidupnya. Bukan karena kalimatnya luar biasa, melainkan karena hubungan emosional yang melekat pada percakapan tersebut.



Apakah Mengingat Percakapan Lama Itu Normal?



Ya, mengingat percakapan masa lalu adalah hal yang normal. Otak memang dirancang untuk menyimpan pengalaman yang dianggap penting, terutama jika melibatkan emosi, hubungan dekat, atau pelajaran berharga.



Namun, jika seseorang terus mengulang percakapan yang sama setiap hari hingga mengganggu tidur, pekerjaan, atau kesehatan mental, kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya rumination yang berlebihan atau stres psikologis. Dalam situasi seperti ini, berbicara dengan psikolog dapat membantu mengelola pikiran yang terus berulang.



Cara Mengurangi Kebiasaan Terus Memikirkan Percakapan Masa Lalu



Jika Anda sering terjebak dalam mengingat percakapan lama, beberapa langkah berikut dapat membantu:



Terima bahwa masa lalu tidak dapat diubah.

Fokus pada pelajaran yang dapat diambil, bukan pada penyesalan.

Hindari menyalahkan diri sendiri secara berlebihan.

Latih mindfulness agar perhatian kembali ke saat ini.

Tuliskan pikiran dalam jurnal untuk membantu melepaskan beban emosional.

Bila pikiran terus mengganggu aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional.

Kesimpulan



Tidak semua percakapan akan terus melekat dalam ingatan. Menurut psikologi, percakapan yang paling sulit dilupakan biasanya memiliki muatan emosi yang kuat, menyisakan penyesalan, memengaruhi cara seseorang memandang dirinya, memberikan pelajaran penting, atau berkaitan dengan hubungan yang sangat bermakna.



