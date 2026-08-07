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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.34 WIB

Setelah Jam 8 Malam, Kebanyakan Orang Sukses Memilih Menghindari 7 Hal Ini

Hal yang tidak dilakukan orang sukses setelah jam delapan malam./Freepik/ freepik

JawaPos.com – Rutinitas malam hari sering kali menjadi pembeda antara orang yang mampu menjaga produktivitas dan mereka yang mudah kehilangan fokus keesokan harinya. Banyak individu berprestasi memiliki kebiasaan sederhana yang membantu tubuh dan pikiran beristirahat secara optimal setelah pukul 20.00.

Alih-alih menghabiskan malam dengan aktivitas yang tidak bermanfaat, mereka memilih melakukan hal-hal yang mendukung kualitas tidur, kesehatan mental, dan kesiapan menghadapi hari berikutnya.

Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh kebiasaan yang umumnya dihindari orang sukses setelah pukul delapan malam.

1. Tidak menghabiskan waktu di depan layar tanpa tujuan

Menonton serial, membuka media sosial, atau menggulir video pendek selama berjam-jam memang terasa menghibur setelah beraktivitas seharian. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat otak tetap aktif ketika tubuh seharusnya mulai bersiap untuk beristirahat.

Orang yang produktif tetap menikmati hiburan, tetapi mereka membatasi durasi dan memilih tontonan yang benar-benar ingin dinikmati, bukan sekadar mengisi waktu.

2. Menghindari percakapan yang memicu stres

Malam hari bukan waktu yang ideal untuk membahas konflik pekerjaan, berdebat dengan pasangan, atau menanggapi pesan yang berpotensi menimbulkan emosi negatif.

Banyak orang sukses memilih menjaga ketenangan menjelang tidur agar kualitas istirahat tetap terjaga dan tubuh tidak dipenuhi hormon stres yang bisa memengaruhi kondisi fisik keesokan harinya.

3. Tidak mengonsumsi terlalu banyak konten negatif

Membaca berita buruk atau terus mengikuti berbagai kontroversi di media sosial sebelum tidur dapat membuat pikiran dipenuhi kecemasan.

Sebagai gantinya, mereka lebih memilih konten yang memberi manfaat, seperti buku, podcast, atau materi pengembangan diri yang membantu menciptakan suasana hati lebih tenang sebelum beristirahat.

4. Menghindari makan berat larut malam

Makan dalam porsi besar menjelang tidur dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras ketika tubuh seharusnya memasuki fase pemulihan.

Karena itu, orang sukses cenderung mengatur waktu makan lebih awal. Jika lapar pada malam hari, mereka memilih camilan ringan agar kualitas tidur tetap terjaga.

5. Tidak begadang tanpa tujuan yang jelas

Begadang hanya karena asyik bermain gawai atau menonton hiburan menjadi kebiasaan yang dihindari.

Jika harus terjaga hingga larut malam, biasanya ada alasan yang jelas, seperti menyelesaikan pekerjaan penting, mengembangkan ide kreatif, atau aktivitas lain yang memang memberikan nilai tambah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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