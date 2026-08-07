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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.00 WIB

Orang Sukses Punya Pola Pikir Berbeda, Ini 10 Ciri Utamanya

ilustrasi orang sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan sering kali dianggap sebagai hasil dari keberuntungan. Padahal, banyak orang yang berhasil mencapai tujuan hidupnya justru mengandalkan pola pikir, karakter, serta kebiasaan yang terus dibangun dari waktu ke waktu.

Selain kemampuan dan pengalaman, kepribadian juga berperan besar dalam menentukan bagaimana seseorang menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan terus berkembang. Karakter inilah yang menjadi fondasi dalam perjalanan menuju kesuksesan.

Dilansir dari Mindvalley, berikut sepuluh ciri kepribadian yang kerap dimiliki oleh orang-orang sukses.

1. Memandang Kegagalan sebagai Proses Belajar

Orang sukses tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari perjalanan. Mereka justru menjadikannya sebagai pengalaman berharga untuk mengevaluasi diri, memperbaiki strategi, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Keinginan untuk terus belajar menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Orang sukses senang mencari informasi baru, mengajukan pertanyaan, dan memperluas wawasan agar dapat memahami berbagai hal secara lebih mendalam.

3. Membiasakan Diri Bersyukur

Alih-alih terus memikirkan apa yang belum dimiliki, mereka memilih menghargai setiap pencapaian dan kesempatan yang ada. Sikap bersyukur membantu menjaga semangat sekaligus membangun pola pikir yang lebih positif saat menghadapi tantangan.

4. Menetapkan Tujuan yang Jelas

Mereka memiliki sasaran yang spesifik dan terukur. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai, orang sukses dapat menyusun langkah-langkah yang lebih terarah untuk mewujudkan target tersebut.

5. Tangguh Menghadapi Tantangan

Hambatan tidak membuat mereka mudah menyerah. Sebaliknya, mereka berusaha bangkit setelah mengalami kegagalan dan terus melangkah meskipun menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan.

6. Peduli terhadap Orang Lain

Kesuksesan tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian pribadi. Banyak orang sukses juga berupaya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, baik melalui bantuan, dukungan, maupun kontribusi positif kepada orang lain.

7. Menjaga Kesehatan dan Keseimbangan Hidup

Mereka memahami bahwa performa terbaik hanya dapat dicapai jika kondisi fisik, mental, dan emosional tetap terjaga. Karena itu, menjaga kesehatan menjadi bagian penting dari rutinitas mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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