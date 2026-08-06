Kerap Dipandang Sebelah Mata, 8 Karakter Ini Ternyata Dimiliki Orang Sukses

Ilustrasi Orang Sukses. (katemangostar/freepik)
JawaPos.com – Banyak orang mengira kesuksesan hanya terlihat dari pencapaian besar yang sudah diraih. Namun, dalam sudut pandang psikologi, tanda-tanda seseorang menuju keberhasilan sering kali justru terlihat dari cara mereka menghadapi keraguan, tekanan, dan berbagai tantangan.
Tidak sedikit orang sukses yang pernah dianggap tidak mampu atau diragukan oleh lingkungan sekitar. Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi pemicu untuk memperkuat tekad, meningkatkan kemampuan diri, dan terus bergerak menuju tujuan.
Seseorang yang memiliki mental kuat biasanya tidak mudah berhenti hanya karena mendapat kritik atau kurang mendapat dukungan. Mereka mampu mengubah hambatan menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan hidup.
Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda yang menunjukkan seseorang memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan meski sering diragukan.
1. Mampu menjadikan kegagalan sebagai pelajaran
Orang yang berpotensi sukses tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka memahami bahwa kesalahan dan kegagalan merupakan bagian dari proses berkembang.
Alih-alih menyerah, mereka mengevaluasi pengalaman tersebut dan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Kemampuan bangkit setelah mengalami kegagalan menjadi salah satu faktor yang membedakan mereka dari orang lain.
2. Memiliki rasa ingin tahu yang besar
Orang dengan peluang sukses tinggi biasanya tidak mudah puas dengan pengetahuan yang dimiliki. Mereka senang belajar, mencari informasi baru, dan memahami berbagai hal secara lebih mendalam.
Kebiasaan bertanya dan menggali informasi membuat mereka lebih mudah menemukan ide, solusi, serta peluang baru yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain.
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