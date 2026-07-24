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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.42 WIB

6 Kebiasaan Orang Sukses Meski Tumbuh dari Masa Kecil yang Kacau Menurut Psikologi

Kebiasaan orang sukses meski tumbuh dari masa kecil yang kacau menurut psikologi. (magnific) - Image

Kebiasaan orang sukses meski tumbuh dari masa kecil yang kacau menurut psikologi. (magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa cara seseorang menjalani kehidupan sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan hubungan dengan keluarga sejak kecil.

Masa kecil yang penuh kekacauan sering kali membentuk cara seseorang memahami batasan dalam hidupnya di masa dewasa.

Namun sejumlah orang justru berhasil meraih kesuksesan meski tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat dan penuh gejolak.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (24/7), berikut enam kebiasaan yang biasa dilakukan orang sukses meski memiliki masa kecil yang kacau dan penuh tantangan.

1. Mengenal diri sendiri secara mendalam

Kebanyakan orang jarang meluangkan waktu untuk benar-benar memahami dirinya sendiri secara mendalam dan jujur.

Kebiasaan berpikir mandiri sering dianggap mengancam struktur kekuasaan yang sudah terbentuk dalam sebuah keluarga.

Padahal memiliki kehidupan yang benar-benar milik sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu.

Editor: Novia Tri Astuti
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