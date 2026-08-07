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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.49 WIB

Karisma hingga Tantangan, Ini Daya Tarik Pria Nakal Menurut Psikologi

ilustrasi pria nakal. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pria nakal. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam dinamika hubungan asmara, sosok bad boy atau pria dengan karakter pemberontak kerap dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Meski sering dikaitkan dengan sifat keras kepala, impulsif, atau sulit ditebak, tidak sedikit wanita yang justru merasa tertarik pada tipe pria seperti ini.

Menurut sejumlah pandangan psikologi, ketertarikan tersebut tidak selalu berkaitan dengan sifat negatif yang dimiliki seseorang. Sebaliknya, ada berbagai faktor emosional dan persepsi yang membuat karakter bad boy dianggap lebih menarik dibandingkan pria dengan kepribadian yang lebih tenang.

Dilansir dari Times of India, berikut tujuh alasan yang dinilai membuat sebagian wanita tertarik pada pria bad boy.

1. Memiliki Karisma dan Percaya Diri

Salah satu daya tarik utama pria bad boy adalah rasa percaya diri yang tinggi. Mereka umumnya tampil apa adanya, berani mengambil keputusan, dan tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Sikap tersebut sering kali memunculkan kesan karismatik yang membuat sebagian wanita merasa tertarik.

2. Memberikan Rasa Penasaran

Karakter yang sulit ditebak membuat hubungan terasa penuh kejutan. Sebagian orang menikmati dinamika seperti ini karena menghadirkan sensasi berbeda dibandingkan hubungan yang berjalan terlalu datar atau mudah diprediksi.

3. Terlihat Dominan dan Berwibawa

Beberapa pria dengan karakter bad boy menunjukkan sikap dominan dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Bagi sebagian wanita, karakter tersebut dapat menciptakan kesan tegas dan mampu memimpin, meski dalam beberapa kasus juga dapat disalahartikan sebagai sifat narsistik.

4. Menimbulkan Kesan Melindungi

Kepribadian yang berani menghadapi konflik sering kali membuat pria bad boy dianggap mampu memberikan rasa aman. Persepsi inilah yang membuat sebagian wanita merasa terlindungi ketika berada di dekat mereka, meskipun kenyataannya setiap individu memiliki karakter yang berbeda.

5. Menarik Perhatian Lingkungan

Pria dengan kepribadian yang menonjol biasanya lebih mudah menjadi pusat perhatian. Popularitas atau citra yang kuat di lingkungan sosial dapat meningkatkan daya tarik mereka karena dianggap memiliki nilai atau status tertentu di mata orang lain.

6. Muncul Keinginan untuk Mengubah Pasangan

Tidak sedikit wanita yang percaya bahwa kasih sayang dapat mengubah karakter pasangan menjadi lebih baik. Harapan untuk melihat seseorang berkembang atau meninggalkan kebiasaan buruk terkadang menjadi alasan mengapa hubungan dengan pria bad boy tetap dipertahankan.

7. Hubungan Terasa Lebih Intens

Hubungan dengan pria bad boy sering diwarnai naik turunnya emosi. Bagi sebagian orang, dinamika tersebut menghadirkan sensasi yang memacu adrenalin sehingga hubungan terasa lebih intens dan tidak membosankan, meski kondisi seperti ini juga dapat menjadi tantangan dalam menjaga hubungan yang sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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