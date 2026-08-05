Penuh Hoki dan Karisma, Ini 7 Weton yang Konon Mudah Menarik Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton atau perpaduan hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki makna tersendiri. Selain digunakan untuk berbagai pertimbangan adat, weton juga diyakini mencerminkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Sebagian weton dipercaya memiliki energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah menarik peluang, membangun relasi, dan meraih kesuksesan. Meski demikian, kepercayaan ini merupakan bagian dari budaya dan tradisi Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dirangkum dari tayangan kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan kemakmuran dan keberuntungan.

1. Kamis Wage

Pemilik weton Kamis Wage dikenal sebagai pribadi yang teliti, sabar, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka terbiasa mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut membuat mereka dinilai mampu mengelola peluang dengan baik dan meminimalkan risiko. Dalam dunia kerja maupun usaha, mereka dipercaya memiliki potensi meraih hasil yang stabil berkat perencanaan yang matang.

2. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki karisma serta kemampuan membangun kepercayaan. Sifat tersebut membuat mereka mudah menjalin hubungan baik dengan banyak orang.

Dalam kepercayaan Jawa, kemampuan memimpin dan menjaga relasi menjadi salah satu faktor yang diyakini membuka peluang menuju kesuksesan, baik dalam karier maupun dunia usaha.