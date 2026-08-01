Bukan Sekadar Keberuntungan, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Doa Kuat dan Karisma Istimewa

seseorang yang doanya membelah langit./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan hanya sekadar penanda hari kelahiran. Sebagian orang meyakini weton juga memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta potensi keberuntungan seseorang.
Menurut primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki energi spiritual kuat atau sering disebut sakti mandraguna. Mereka diyakini mempunyai intuisi tajam, doa yang kuat, serta kemampuan menarik peluang baik dalam kehidupan.
Meski hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, banyak yang menganggap karakter positif seperti ketekunan, keyakinan, serta niat baik menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan.
Dilansir dari berbagai sumber, berikut tujuh weton yang dalam primbon Jawa sering dikaitkan dengan keberuntungan besar dan jalan rezeki yang terbuka.
Pemilik weton Rabu Pahing dipercaya memiliki kepekaan batin yang tinggi. Mereka dikenal sebagai pribadi yang mampu membaca situasi dengan baik dan sering memiliki firasat yang kuat.
Dalam kepercayaan primbon, ucapan dan doa mereka dianggap memiliki energi besar, terutama ketika disertai niat baik serta usaha nyata.
Dari sisi rezeki, Rabu Pahing dipercaya sering memperoleh peluang dari arah yang tidak terduga.
Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup dikenal dalam tradisi Jawa karena dianggap memiliki nilai spiritual yang kuat.
Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki ketenangan, ketajaman intuisi, serta kemampuan menarik kepercayaan orang lain.
Dalam urusan rezeki, mereka dipercaya memiliki peluang mendapatkan keberhasilan melalui usaha, kerja sama, maupun kesempatan yang datang secara tiba-tiba.
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