Menurut Psikologi, 7 Ciri Kepribadian Unik Orang yang Tidur di Ranjang dengan Hewan Peliharaan

JawaPos.com – Psikologi kerap menyoroti kebiasaan tidur sebagai cerminan kepribadian yang unik dan penuh makna tersembunyi.

Salah satu perilaku yang menarik perhatian adalah tidur di ranjang bersama hewan peliharaan, yang ternyata memiliki korelasi kuat dengan karakter seseorang.

Kebiasaan ini tidak hanya menunjukkan tingkat kenyamanan dan kedekatan dengan hewan, tetapi juga menyiratkan sisi unik dari kepribadian manusia.

Jika kamu ingin mengetahui sisi psikologi dari hubungan antara manusia, ranjang, dan hewan peliharaan, kajian ini layak untuk disimak.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh ciri kepribadian unik orang yang tidur di ranjang dengan hewan peliharaan menurut Psikologi.

1. Memiliki tingkat empati yang tinggi

Berbagi ruang istirahat dengan binatang kesayangan menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami perasaan makhluk lain.

Kebiasaan mengundang peliharaan masuk ke dalam area pribadi ini mencerminkan kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan mereka.

Empati yang dimiliki seseorang dapat terlihat dari kesediaannya memberikan kenyamanan kepada makhluk lain, bahkan ketika dalam keadaan paling rentan seperti saat beristirahat malam.