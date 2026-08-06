Menurut Psikologi, 7 Ciri Kepribadian Unik Orang yang Tidur di Ranjang dengan Hewan Peliharaan

ciri kepribadian unik orang yang tidur di ranjang dengan hewan peliharaan kata Psikologi./ Freepik/ wayhomestudio
JawaPos.com – Psikologi kerap menyoroti kebiasaan tidur sebagai cerminan kepribadian yang unik dan penuh makna tersembunyi.
Salah satu perilaku yang menarik perhatian adalah tidur di ranjang bersama hewan peliharaan, yang ternyata memiliki korelasi kuat dengan karakter seseorang.
Kebiasaan ini tidak hanya menunjukkan tingkat kenyamanan dan kedekatan dengan hewan, tetapi juga menyiratkan sisi unik dari kepribadian manusia.
Jika kamu ingin mengetahui sisi psikologi dari hubungan antara manusia, ranjang, dan hewan peliharaan, kajian ini layak untuk disimak.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh ciri kepribadian unik orang yang tidur di ranjang dengan hewan peliharaan menurut Psikologi.
1. Memiliki tingkat empati yang tinggi
Berbagi ruang istirahat dengan binatang kesayangan menunjukkan kemampuan seseorang untuk memahami perasaan makhluk lain.
Kebiasaan mengundang peliharaan masuk ke dalam area pribadi ini mencerminkan kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan mereka.
Empati yang dimiliki seseorang dapat terlihat dari kesediaannya memberikan kenyamanan kepada makhluk lain, bahkan ketika dalam keadaan paling rentan seperti saat beristirahat malam.
Orang yang memiliki sifat ini umumnya lebih mudah memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain di sekitarnya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi