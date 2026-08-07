Hanya Jadi Penonton di Media Sosial? Psikologi Ungkap 8 Sisi Kepribadianmu

JawaPos.com – Tidak semua pengguna media sosial gemar membagikan aktivitas atau pemikirannya kepada publik. Sebagian orang lebih nyaman menjadi pengamat yang hanya melihat berbagai konten tanpa ikut membuat unggahan.

Dalam kajian psikologi, kebiasaan menikmati media sosial secara pasif dapat mencerminkan beberapa kecenderungan kepribadian tertentu.

Seseorang yang jarang membuat postingan bukan berarti tidak tertarik dengan dunia digital. Justru, cara mereka menggunakan media sosial dapat menunjukkan bagaimana mereka berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menjaga hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang aktif scroll media sosial tetapi jarang membuat postingan.

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1. Kamu Seorang Pendengar yang Baik Orang yang lebih sering mengamati daripada berbicara biasanya memiliki kebiasaan menyerap informasi terlebih dahulu sebelum memberikan respons.

Mereka mengikuti berbagai cerita, unggahan, atau percakapan di media sosial tanpa merasa harus selalu ikut berkomentar.

Sikap ini menunjukkan kecenderungan untuk memahami situasi secara mendalam dan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil tindakan.

Mereka sering menjadi sosok yang mampu mendengarkan serta memahami sudut pandang orang lain.

2. Kamu Lebih Berhati-hati dan Mengutamakan Privasi Tidak semua orang nyaman menjadikan kehidupan pribadi sebagai konsumsi publik.