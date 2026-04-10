Jika Anda Benci Melakukan Panggilan Telepon, Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang benci melakukan panggilan.
JawaPos.com - Di era komunikasi digital seperti sekarang, panggilan telepon bukan lagi satu-satunya cara untuk berinteraksi. Pesan teks, email, dan aplikasi chat telah menjadi alternatif utama bagi banyak orang.
Namun, ada sebagian orang yang bukan hanya lebih memilih komunikasi tertulis—mereka benar-benar membenci panggilan telepon.
Jika Anda termasuk di dalamnya, jangan khawatir. Ini bukan berarti Anda aneh atau anti-sosial. Justru, menurut psikologi, ketidaksukaan terhadap telepon bisa mencerminkan beberapa ciri kepribadian tertentu yang cukup menarik.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), terdapat 7 ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki jika Anda benci melakukan panggilan telepon.
1. Anda Cenderung Introvert
Salah satu alasan paling umum adalah kecenderungan introversi. Introvert biasanya merasa lebih nyaman dalam komunikasi yang tidak menuntut respons spontan.
Panggilan telepon seringkali:
Mengharuskan respons cepat
Minim waktu untuk berpikir
Lebih menguras energi sosial
Sebaliknya, pesan teks memberi ruang untuk berpikir sebelum merespons, sesuatu yang sangat dihargai oleh individu introvert.
2. Anda Menyukai Kontrol dalam Komunikasi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven