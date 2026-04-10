Jika Anda Benci Melakukan Panggilan Telepon, Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

JawaPos.com - Di era komunikasi digital seperti sekarang, panggilan telepon bukan lagi satu-satunya cara untuk berinteraksi. Pesan teks, email, dan aplikasi chat telah menjadi alternatif utama bagi banyak orang.

Namun, ada sebagian orang yang bukan hanya lebih memilih komunikasi tertulis—mereka benar-benar membenci panggilan telepon.

Jika Anda termasuk di dalamnya, jangan khawatir. Ini bukan berarti Anda aneh atau anti-sosial. Justru, menurut psikologi, ketidaksukaan terhadap telepon bisa mencerminkan beberapa ciri kepribadian tertentu yang cukup menarik.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), terdapat 7 ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki jika Anda benci melakukan panggilan telepon.

1. Anda Cenderung Introvert

Salah satu alasan paling umum adalah kecenderungan introversi. Introvert biasanya merasa lebih nyaman dalam komunikasi yang tidak menuntut respons spontan.

Panggilan telepon seringkali:

Mengharuskan respons cepat

Minim waktu untuk berpikir

Lebih menguras energi sosial

Sebaliknya, pesan teks memberi ruang untuk berpikir sebelum merespons, sesuatu yang sangat dihargai oleh individu introvert.