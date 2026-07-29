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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 19.41 WIB

Lebih Nyaman di Zona Tenang, 4 Zodiak Ini Sulit Lepas dari Kesendirian

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang merasa lebih nyaman berada di tengah keramaian, tetapi tidak sedikit pula yang justru memperoleh energi saat menikmati waktu sendirian. Dalam astrologi, beberapa zodiak dikenal memiliki kecenderungan introvert dan lebih menyukai suasana yang tenang dibandingkan kehidupan sosial yang ramai.

Kepribadian introvert umumnya ditandai dengan kecenderungan menikmati aktivitas yang dilakukan sendiri, seperti membaca buku, menulis, atau menghabiskan waktu di alam. Mereka juga lebih sering memproses pikiran dan perasaan secara pribadi daripada mengungkapkannya kepada banyak orang.

Meski astrologi bukan patokan mutlak untuk menggambarkan karakter seseorang, zodiak kerap menjadi cara menarik untuk melihat kecenderungan sifat. Berikut empat zodiak yang sering disebut paling nyaman menikmati kesendirian.

1. Pisces

Pisces dikenal sebagai sosok yang imajinatif dan penuh perasaan. Mereka sering larut dalam dunia pikirannya sendiri karena merasa lingkungan di sekitarnya terkadang terlalu keras atau melelahkan.

Jiwa kreatif yang dimiliki membuat Pisces senang mencari ketenangan melalui aktivitas yang memberi rasa nyaman. Mereka juga memiliki harapan tinggi terhadap hubungan maupun kehidupan sehingga memilih menyendiri untuk menenangkan pikiran dan memulihkan energi ketika kenyataan tidak sesuai harapan.

2. Capricorn

Capricorn lebih fokus mengejar tujuan dan membangun karier dibanding menghabiskan waktu untuk aktivitas sosial yang dianggap kurang bermanfaat. Mereka cenderung memilih kegiatan yang dapat menambah wawasan atau mendukung perkembangan diri.

Di waktu luang, Capricorn lebih senang membaca informasi terbaru tentang bisnis, mengatur strategi keuangan, atau menyusun rencana masa depan daripada menghadiri acara yang tidak memiliki nilai bagi tujuan mereka.

3. Virgo

Virgo memiliki karakter yang teliti, disiplin, dan sangat memperhatikan detail. Mereka dikenal perfeksionis sehingga lebih selektif dalam memilih lingkungan maupun pergaulan.

Karena tidak mudah mengekspresikan emosi dan memiliki standar yang tinggi, Virgo biasanya hanya memiliki lingkaran pertemanan yang terbatas. Mereka merasa lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri daripada terlibat dalam aktivitas yang dianggap kurang produktif.

4. Taurus

Taurus merupakan zodiak yang menyukai kenyamanan dan kestabilan. Mereka menikmati suasana rumah yang tenang dan tidak terlalu tertarik pada kegiatan yang dilakukan secara spontan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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