10 Weton Ini Dipercaya Memiliki Ucapan yang Mengandung Doa dan Membuka Rezeki

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ucapan seseorang sering kali dianggap memiliki makna yang lebih dalam. Tutur kata yang baik diyakini dapat menjadi doa, membawa energi positif, serta membuka jalan menuju keberkahan.

Dalam tradisi Jawa, weton atau hari kelahiran tidak hanya dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang, tetapi juga dipercaya memiliki hubungan dengan aura, keberuntungan, dan cara seseorang berkomunikasi.

Beberapa weton dipercaya memiliki kemampuan dalam menyampaikan kata-kata yang menenangkan, penuh doa, dan mampu memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya.

Ucapan mereka dianggap bukan sekadar rangkaian kata, melainkan dapat menjadi sumber semangat, harapan, hingga pembuka pintu rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki tutur kata penuh keberkahan.

1. Minggu Kliwon — Sang Penyambung Rezeki Orang yang lahir pada weton Minggu Kliwon dipercaya memiliki aura yang kuat dalam berkomunikasi.

Meski tidak selalu banyak bicara, setiap perkataan mereka sering dianggap mampu memberikan ketenangan dan semangat bagi orang lain.

Ucapan yang disampaikan dengan tulus diyakini membawa energi positif, bahkan dapat menjadi jalan datangnya keberkahan dan rezeki.

Tak heran jika pemilik weton Minggu Kliwon sering dianggap sebagai sosok yang membawa suasana baik di lingkungan sekitarnya.