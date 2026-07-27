Menurut Psikologi, Orang yang Lambat Percaya tapi Setia Seumur Hidup Seringkali Menunjukkan 8 Kepribadian Ini Sejak Dini

seseorang yang setia seumur hidup (Freepik/Lifestylememory)
JawaPos.com - Tidak semua orang mudah membuka hati atau langsung mempercayai orang lain.
Dalam psikologi, ada tipe kepribadian tertentu yang cenderung lambat dalam memberikan kepercayaan, namun ketika mereka sudah percaya, kesetiaan mereka hampir tak tergoyahkan.
Tipe orang seperti ini adalah sahabat, pasangan, atau rekan kerja yang sangat berharga dalam jangka panjang.
Mereka bukanlah orang yang akan berpindah-pindah hati atau mudah dikhianati oleh godaan sesaat.
Menariknya, kecenderungan untuk menjadi lambat percaya tetapi setia seumur hidup sering kali bisa dikenali sejak usia muda.
DIlansir dari Geediting, terdapat 8 kepribadian khas yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tipe ini menurut pandangan psikologi:
1. Mereka Sangat Observatif Terhadap Orang Lain
Sejak kecil, orang dengan tipe ini biasanya tidak langsung bergabung dalam lingkaran sosial baru.
Mereka lebih memilih mengamati, memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada bicara orang-orang di sekitar mereka sebelum merasa nyaman.
Kemampuan observasi ini membuat mereka lebih waspada terhadap siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak.
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