Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 21.44 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Lambat Percaya tapi Setia Seumur Hidup Seringkali Menunjukkan 8 Kepribadian Ini Sejak Dini

seseorang yang setia seumur hidup (Freepik/Lifestylememory) - Image

seseorang yang setia seumur hidup (Freepik/Lifestylememory)

JawaPos.com - Tidak semua orang mudah membuka hati atau langsung mempercayai orang lain. 

Dalam psikologi, ada tipe kepribadian tertentu yang cenderung lambat dalam memberikan kepercayaan, namun ketika mereka sudah percaya, kesetiaan mereka hampir tak tergoyahkan. 

Tipe orang seperti ini adalah sahabat, pasangan, atau rekan kerja yang sangat berharga dalam jangka panjang. 

Mereka bukanlah orang yang akan berpindah-pindah hati atau mudah dikhianati oleh godaan sesaat.

Menariknya, kecenderungan untuk menjadi lambat percaya tetapi setia seumur hidup sering kali bisa dikenali sejak usia muda. 

DIlansir dari Geediting, terdapat 8 kepribadian khas yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tipe ini menurut pandangan psikologi:

1. Mereka Sangat Observatif Terhadap Orang Lain

Sejak kecil, orang dengan tipe ini biasanya tidak langsung bergabung dalam lingkaran sosial baru. 

Mereka lebih memilih mengamati, memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada bicara orang-orang di sekitar mereka sebelum merasa nyaman. 

Kemampuan observasi ini membuat mereka lebih waspada terhadap siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Literasi Digital Rendah, Ini 9 Ucapan Tanda Seseorang Mudah Percaya Berita Palsu dan Hoaks - Image
Kepribadian

Literasi Digital Rendah, Ini 9 Ucapan Tanda Seseorang Mudah Percaya Berita Palsu dan Hoaks

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.12 WIB

6 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Percaya Ramalan Horoskop, Apa Saja? - Image
Kepribadian

6 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Percaya Ramalan Horoskop, Apa Saja?

Rabu, 24 Juni 2026 | 03.09 WIB

4 Zodiak yang Kini Mudah Percaya, Perlahan Melepas Trauma Trust Issue - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Kini Mudah Percaya, Perlahan Melepas Trauma Trust Issue

Rabu, 4 Maret 2026 | 21.21 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore