Ini 10 Frasa Khas Orang yang Malas Menurut Psikologi yang Ditemui di Percakapan Sehari-hari

Frasa khas orang yang malas menurut psikologi./Magnific/ stockking
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang malas sering menggunakan frasa serupa dalam percakapan sehari-hari.
Ungkapan tersebut terdengar biasa, tetapi mencerminkan cara mereka menghadapi tanggung jawab.
Kebiasaan ini muncul berulang kali dalam kehidupannya tanpa disadari oleh orang yang mengucapkannya.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (4/8), berikut sepuluh frasa khas orang malas dalam percakapan sehari-hari.
1. “Nanti saja aku kerjakan”
Orang malas sering benar-benar berniat menyelesaikan tugas nanti, meski akhirnya terlupakan begitu saja. Niat itu biasanya hilang begitu ada hal lain yang terasa lebih menarik perhatian mereka.
Penelitian di bidang psikologi menunjukkan penundaan berkaitan dengan tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi.
Menyelesaikan tugas lebih awal jauh lebih baik dibanding menunda dan menyesal di kemudian hari.
2. “Aku memang tidak mood melakukannya”
Tidak semua orang merasa termotivasi untuk langsung mengerjakan sesuatu tanpa dorongan tertentu.
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