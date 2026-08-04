Orang yang Benar Tidak Peduli dengan Gosip Selebriti Biasanya Memiliki 10 Ciri Kepribadian Lain

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, berita tentang selebriti begitu mudah diakses.

Dari skandal percintaan hingga kontroversi gaya hidup, informasi tentang kehidupan pribadi para tokoh publik seringkali menjadi konsumsi harian sebagian besar orang.

Namun, ada segelintir orang yang tampaknya benar-benar tidak peduli sama sekali dengan gosip selebriti.

Mereka tidak tertarik untuk membahas siapa yang pacaran dengan siapa, siapa yang bercerai, atau siapa yang sedang viral karena sensasi.

Menariknya, menurut psikologi, ketidakpedulian terhadap gosip selebriti ini bukan semata-mata soal preferensi, melainkan bisa menunjukkan sejumlah ciri kepribadian langka yang cukup unik dan kuat.

Dilansir dari Geediting, terdapat 10 ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar tidak tertarik dengan gosip selebriti:

1. Memiliki Rasa Diri yang Kuat

Orang yang tidak peduli pada gosip selebriti biasanya memiliki sense of self yang kuat.

Mereka tidak mencari validasi atau hiburan melalui kehidupan orang lain.