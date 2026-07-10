Orang yang Tidak Peduli dengan Perayaan Ulang Tahun Sendiri Biasanya Menunjukkan 10 Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang menganggap hari ulang tahun sebagai momen spesial yang wajib dirayakan.

Bagi sebagian orang, hari lahir merupakan waktu yang tepat untuk merenung dan mengevaluasi diri. Namun, bagi sebagian lainnya, ulang tahun hanyalah hari biasa yang tidak memerlukan pesta, hadiah, atau perayaan khusus.

Dalam sudut pandang psikologi, sikap seseorang terhadap hari ulang tahunnya dapat menggambarkan aspek kepribadian yang mendalam. Orang-orang yang cenderung acuh atau tidak mempermasalahkan hari ulang tahun biasanya memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari orang kebanyakan.

Mereka umumnya tidak membutuhkan pengakuan atau validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Selain itu, mereka juga cenderung menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang, santai, dan penuh perenungan.

Melansir dari laman Geediting, terdapat 10 ciri kepribadian unik yang biasanya melekat pada individu yang tidak peduli dengan perayaan ulang tahun menurut psikologi.

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1. Tidak Butuh Pengakuan Eksternal untuk Merasa Berarti

Mereka tidak menunggu ucapan ulang tahun untuk merasa dicintai atau diingat. Kepercayaan diri mereka berasal dari dalam, bukan dari apresiasi atau pengakuan orang lain. Ini menandakan tingkat harga diri yang stabil dan sehat.

2. Lebih Menghargai Proses daripada Momen

Alih-alih berfokus pada satu hari ulang tahun dalam setahun, mereka lebih tertarik pada bagaimana perjalanan hidup mereka berjalan secara keseluruhan.