Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 11 Juli 2026 | 01.01 WIB

Orang yang Tidak Peduli dengan Perayaan Ulang Tahun Sendiri Biasanya Menunjukkan 10 Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak mempermasalahkan ulang tahun (Pexels) - Image

Ilustrasi seseorang yang tidak mempermasalahkan ulang tahun (Pexels)

JawaPos.com - Tidak semua orang menganggap hari ulang tahun sebagai momen spesial yang wajib dirayakan.

Bagi sebagian orang, hari lahir merupakan waktu yang tepat untuk merenung dan mengevaluasi diri. Namun, bagi sebagian lainnya, ulang tahun hanyalah hari biasa yang tidak memerlukan pesta, hadiah, atau perayaan khusus.

Dalam sudut pandang psikologi, sikap seseorang terhadap hari ulang tahunnya dapat menggambarkan aspek kepribadian yang mendalam. Orang-orang yang cenderung acuh atau tidak mempermasalahkan hari ulang tahun biasanya memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari orang kebanyakan.

Mereka umumnya tidak membutuhkan pengakuan atau validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Selain itu, mereka juga cenderung menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang, santai, dan penuh perenungan.

Melansir dari laman Geediting, terdapat 10 ciri kepribadian unik yang biasanya melekat pada individu yang tidak peduli dengan perayaan ulang tahun menurut psikologi.

1. Tidak Butuh Pengakuan Eksternal untuk Merasa Berarti

Mereka tidak menunggu ucapan ulang tahun untuk merasa dicintai atau diingat. Kepercayaan diri mereka berasal dari dalam, bukan dari apresiasi atau pengakuan orang lain. Ini menandakan tingkat harga diri yang stabil dan sehat.

2. Lebih Menghargai Proses daripada Momen

Alih-alih berfokus pada satu hari ulang tahun dalam setahun, mereka lebih tertarik pada bagaimana perjalanan hidup mereka berjalan secara keseluruhan. 

Mereka menikmati setiap hari sebagai peluang untuk bertumbuh, bukan hanya menandai satu hari sebagai istimewa.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ingin Dipandang Lebih Berkelas Seiring Bertambahnya Usia? Tinggalkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Dipandang Lebih Berkelas Seiring Bertambahnya Usia? Tinggalkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Jumat, 10 Juli 2026 | 21.00 WIB

9 Ucapan Sopan yang Sering Disalahartikan Pria Mudah Tersinggung Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan Sopan yang Sering Disalahartikan Pria Mudah Tersinggung Menurut Psikologi

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.58 WIB

7 Hal Membosankan Kerap Dilakukan Orang yang Membuat Persahabatan Tetap Bertahan Selama Puluhan Tahun Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Hal Membosankan Kerap Dilakukan Orang yang Membuat Persahabatan Tetap Bertahan Selama Puluhan Tahun Menurut Psikologi

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore