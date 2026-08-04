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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.06 WIB

Orang yang Berhenti Memakai Cincin Kawin Seiring Bertambahnya Usia? Biasanya Mengadopsi 10 Perilaku

seseorang yang berhenti memakai cincin kawin (Freepik/EyeEm) - Image

seseorang yang berhenti memakai cincin kawin (Freepik/EyeEm)

JawaPos.com - Cincin kawin bukan sekadar perhiasan. 

Dalam psikologi simbolik, cincin pernikahan merupakan representasi dari ikatan emosional, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap pasangan.

Namun, seiring bertambahnya usia, sebagian orang mulai berhenti mengenakannya. 

Bukan berarti cinta memudar, tetapi perubahan dalam sikap, kepribadian, dan dinamika hubungan seringkali turut memengaruhi keputusan ini. 

Dilansir dari Geediting, menurut psikologi, orang yang berhenti memakai cincin kawin saat usia bertambah biasanya mengadopsi 10 perilaku berikut:

1. Menjadi Lebih Fokus pada Identitas Diri Sendiri

Seiring bertambahnya usia, seseorang cenderung lebih reflektif dan ingin lebih terhubung dengan dirinya sendiri. 

Mereka mulai meninjau kembali siapa mereka di luar peran sebagai pasangan. 

Berhenti memakai cincin bisa menjadi simbol transisi ke fase di mana mereka lebih mengedepankan jati diri pribadi, bukan hanya sebagai "istri/suami dari...".

2. Mengadopsi Pandangan Baru tentang Pernikahan

Editor: Hanny Suwindari
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