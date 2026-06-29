Mengapa Letak Cincin di Jari Tengah Disebut Bisa Bikin Hidup Kacau? Pakar Spiritual Ungkap Risiko Ini

JawaPos.com - Bagi sebagian besar orang, mengenakan cincin di jari tangan hanyalah urusan estetika demi menyempurnakan penampilan sehari-hari. Kita jarang memikirkan makna filosofis di balik pemilihan jari tertentu saat menyematkan perhiasan tersebut.

Namun, para praktisi spiritual dan pakar metafisika justru menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati dalam memilih letak perhiasan ini. Jika Anda mendambakan kehidupan yang penuh kedamaian dan stabilitas emosional, menyematkan cincin di jari tengah diklaim sebagai keputusan yang kurang tepat.

Belakangan ini, sejumlah kreator konten spiritual di media sosial mulai membagikan takhayul kuno mengenai alasan kuat mengapa posisi jari tengah harus dihindari. Dikutip dari Your Tango, Senin (29/6), fenomena ini erat kaitannya dengan aliran energi planet yang dipercaya menaungi anatomi tangan manusia.

Efek Cincin Saturnus dan Pusaran Energi Kacau Kisah ini salah satunya diangkat oleh Jessica Griffin, seorang kreator konten digital yang menceritakan pengalaman spiritual masa mudanya melalui Instagram. Saat memasuki usia 20-an, seorang wanita asing tiba-tiba memperingatkannya bahwa para praktisi spiritual atau penyihir zaman dahulu tidak pernah memakai cincin di jari tengah.

Wanita tersebut menjelaskan kepada Griffin bahwa setiap jari di tangan manusia dikuasai oleh planet yang berbeda dalam ilmu astrologi. Khusus untuk jari tengah, area ini berada di bawah pengaruh kuat planet Saturnus.

Karena Saturnus secara astronomis dan astrologis sudah dikelilingi oleh cincinnya sendiri, menambahkan cincin fisik di jari tengah dipercaya dapat menciptakan distorsi energi atau kekacauan. "Ketika saya mengalaminya, saya mencoba memperhatikan apakah keadaan terasa kacau. Dan terkadang saya merasa memang benar-benar kacau," ujar Griffin.

Pelajaran Berat dari Planet Tanggung Jawab Teori yang sama juga diamini oleh Greta, seorang kreator konten spiritual di platform TikTok. Menurut analisis metafisikanya, menyematkan perhiasan dalam bentuk apa pun di jari tengah secara tidak sengaja dapat mengundang lebih banyak rintangan dan kesulitan dalam hidup.

"Saturnus adalah planet tanggung jawab dan pembelajaran. Energi kebapakannya selalu ingin menunjukkan cara tumbuh dewasa," jelas Greta dalam unggahan videonya.