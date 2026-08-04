Memutar Lagu Berulang-ulang Sampai Bosan? Psikologi Mengatakan Anda Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang sering memutar lagu berulang-ulang. (Freepik/1112000)
JawaPos.com - Banyak dari kita pasti pernah memutar satu lagu yang sangat kita sukai secara berulang-ulang—bahkan puluhan kali—sampai akhirnya kita merasa bosan atau jenuh mendengarnya. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan sepele.
Psikologi modern menunjukkan bahwa kecenderungan untuk mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang sebenarnya mencerminkan pola pikir dan ciri-ciri kepribadian tertentu.
Dilansir dari Geediting, jika Anda termasuk orang yang melakukannya, besar kemungkinan Anda memiliki tujuh karakteristik kepribadian berikut menurut studi dan teori psikologi:
1. Emosional dan Terhubung dengan Makna yang Mendalam
Orang yang memutar lagu berulang-ulang cenderung memiliki kedalaman emosional yang tinggi.
Lagu yang diputar bukan sekadar hiburan semata, tapi menjadi semacam jembatan emosional—membawa kenangan, membangkitkan perasaan tertentu, atau menenangkan pikiran.
Menurut studi dari Psychology of Music, individu seperti ini kerap mengaitkan musik dengan pengalaman pribadi, sehingga mereka merasa “terhubung” dengan lagu tersebut secara mendalam. Lagu menjadi media pelarian atau cara untuk mengolah emosi.
2. Memiliki Sifat Perfeksionis atau Cenderung Obsesif
Kebiasaan mengulang lagu juga bisa mencerminkan kecenderungan perfeksionis atau perilaku obsesif-kompulsif ringan.
Orang-orang ini merasa belum “puas” mendengar lagu hanya sekali.
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