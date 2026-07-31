8 Lagu B-Side K-pop yang Wajib Masuk Playlist, Auto Repeat!

JawaPos.com – Bagi penikmat musik K-pop, mendengarkan lagu favorit sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

Di tengah banyaknya idol K-pop yang melangsungkan comeback di tahun 2026, mungkin ada beberapa lagu dari mereka yang terlewat dan sedikit mendapat sorotan.

Kalau kalian mulai bosan dengan lagu yang ada, berikut rekomendasi lagu B-side dari grup K-pop yang comeback pada tahun 2026.

Melansir soompi, mari simak rekomendasi lagu b-side terbaik di tahun 2026 sejauh ini.

1. LE SSERAFIM – “iffy ifffy”

Dengan bouncing ringan dan terinspirasi disko dengan semua gaya musik terbaik yang telah memengaruhi K-pop pada tahun 2026, sangat sesuai dengan nuansa album-album LE SSERAFIM sebelumnya.

Ini adalah lagu yang bisa masuk ke setiap playlist, cocok untuk hampir setiap hari atau suasana hati.