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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 01.00 WIB

8 Lagu B-Side K-pop yang Wajib Masuk Playlist, Auto Repeat!

grup K-pop TXT dan NMIXX. (Instagram/ txt_bighit dan nmixx_official) - Image

grup K-pop TXT dan NMIXX. (Instagram/ txt_bighit dan nmixx_official)

JawaPos.com – Bagi penikmat musik K-pop, mendengarkan lagu favorit sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

Di tengah banyaknya idol K-pop yang melangsungkan comeback di tahun 2026, mungkin ada beberapa lagu dari mereka yang terlewat dan sedikit mendapat sorotan.

Kalau kalian mulai bosan dengan lagu yang ada, berikut rekomendasi lagu B-side dari grup K-pop yang comeback pada tahun 2026.

Melansir soompi, mari simak rekomendasi lagu b-side terbaik di tahun 2026 sejauh ini.

1. LE SSERAFIM – “iffy ifffy”

Dengan bouncing ringan dan terinspirasi disko dengan semua gaya musik terbaik yang telah memengaruhi K-pop pada tahun 2026, sangat sesuai dengan nuansa album-album LE SSERAFIM sebelumnya.

Ini adalah lagu yang bisa masuk ke setiap playlist, cocok untuk hampir setiap hari atau suasana hati.

2. ATEEZ – "NASA"

Editor: Novia Tri Astuti
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