Telah Mengurangi Gaya Hidup dan Masih Merasa Gelisah, 8 Kebenaran Emosional Ini Mungkin Menjelaskan

seseorang yang masih gelisah meski telah mengurangi gaya hidup (Freepik/sodawhiskey)
JawaPos.com - Mengurangi gaya hidup sering kali dipandang sebagai langkah bijak untuk mengejar kedamaian batin, kestabilan finansial, dan kehidupan yang lebih sederhana.
Banyak orang yang memilih untuk hidup lebih minimalis, menghindari tekanan sosial untuk selalu tampil mewah atau sibuk mengejar pencapaian materi.
Namun, tak sedikit yang merasakan kegelisahan justru setelah menjalani hidup yang lebih sederhana.
Muncul rasa hampa, kecemasan yang tidak jelas sumbernya, atau perasaan seolah ada yang kurang.
Jika Anda mengalami hal tersebut, Anda tidak sendirian. Psikologi memberikan sejumlah penjelasan mengenai mengapa kegelisahan masih bisa hadir meski gaya hidup telah disederhanakan.
Dilansir dari Geediting, terdapat 8 kebenaran emosional yang mungkin menjelaskan alasannya:
1. Kebutuhan Emosional Tak Bisa Dipenuhi Hanya dengan Kesederhanaan Materi
Mengurangi konsumsi, berhemat, atau hidup minimalis memang dapat memberikan ruang bagi ketenangan, tetapi emosi manusia lebih kompleks dari sekadar apa yang kita miliki secara fisik.
Rasa dicintai, dihargai, merasa penting, dan memiliki tujuan adalah kebutuhan emosional yang mendalam.
Tanpa pemenuhan atas kebutuhan ini, hidup yang sederhana pun bisa terasa kosong.
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