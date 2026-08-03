7 Sifat Orang dengan Kelincahan Mental dan Emosional yang Kuat Menurut Psikologi

Sifat orang dengan kelincahan mental dan emosional yang kuat menurut psikologi./Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap masa sulit sangat dipengaruhi oleh kelincahan mental dan emosional seseorang.
Sebagian orang berhasil bangkit lebih kuat setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya.
Kemampuan tersebut ternyata berkaitan erat dengan sejumlah sifat khas yang dimiliki secara konsisten.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (2/8), berikut tujuh sifat yang biasa dimiliki orang dengan kelincahan mental dan emosional yang kuat dalam menghadapi hidup.
1. Memiliki rasa percaya diri yang kuat
Orang yang percaya diri memahami dengan baik siapa dirinya dan kemampuan yang dimilikinya sendiri.
Pengalaman hidup membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan sesuatu apabila berusaha dengan sungguh-sungguh.
Rasa percaya diri sering kali justru terbentuk saat seseorang berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya.
Keyakinan bahwa diri sendiri mampu bertahan menjadi bagian penting dari kelincahan mental dan emosional seseorang.
Rasa percaya diri semacam ini menjadi tanda bahwa seseorang akan baik-baik saja meski menghadapi tantangan.
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