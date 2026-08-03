8 Cara Orang yang Memiliki Kestabilan Emosional Menangani Percakapan Sulit Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kestabilan emosional. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah menghadapi percakapan yang terasa berat. Mulai dari menyampaikan kritik kepada rekan kerja, membahas masalah dalam hubungan, menghadapi perbedaan pendapat dengan keluarga, hingga menerima masukan yang tidak menyenangkan. Situasi seperti ini sering kali memicu emosi yang kuat sehingga banyak orang memilih menghindar atau justru bereaksi secara impulsif.



Namun, menurut psikologi, individu yang memiliki kestabilan emosional tidak berarti tidak pernah merasa marah, kecewa, atau sedih. Mereka tetap merasakan berbagai emosi tersebut, tetapi mampu mengelolanya sehingga tidak menguasai cara mereka berpikir maupun bertindak. Kestabilan emosional merupakan kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mengambil keputusan secara rasional meskipun berada dalam situasi yang menekan.



Penelitian dalam bidang regulasi emosi menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi berkaitan erat dengan kualitas hubungan interpersonal, kesehatan mental, serta efektivitas dalam menyelesaikan konflik. Orang yang stabil secara emosional cenderung lebih mampu menjaga komunikasi tetap produktif, bahkan ketika pembicaraan menjadi sangat sensitif.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat delapan cara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan kestabilan emosional ketika menghadapi percakapan sulit menurut perspektif psikologi.



1. Mengatur Emosi Sebelum Mulai Berbicara



Salah satu ciri utama individu yang matang secara emosional adalah tidak langsung bereaksi ketika emosi sedang memuncak. Mereka memahami bahwa kemarahan, rasa kecewa, atau frustrasi dapat memengaruhi cara berpikir dan membuat komunikasi menjadi tidak efektif.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai emotion regulation atau regulasi emosi. Sebelum memulai percakapan yang sulit, mereka biasanya mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Cara yang dilakukan bisa berupa menarik napas dalam-dalam, berjalan sebentar, atau menunggu hingga intensitas emosinya menurun.



Dengan kondisi mental yang lebih tenang, mereka mampu menyampaikan pesan secara lebih jelas tanpa didominasi oleh amarah atau rasa defensif.



2. Mendengarkan dengan Tujuan Memahami, Bukan Sekadar Membalas



Kesalahan yang sering terjadi dalam percakapan sulit adalah mendengarkan hanya untuk mencari celah agar bisa membantah lawan bicara.



Sebaliknya, orang yang memiliki kestabilan emosional mempraktikkan active listening atau mendengarkan secara aktif. Mereka memberi perhatian penuh, membiarkan orang lain menyelesaikan ucapannya, lalu mencoba memahami sudut pandang yang disampaikan.



Mendengarkan aktif membantu menurunkan ketegangan karena lawan bicara merasa dihargai. Selain itu, pemahaman yang lebih baik terhadap situasi membuat solusi yang dihasilkan menjadi lebih objektif.



3. Memisahkan Masalah dari Identitas Seseorang



Dalam konflik, banyak orang tanpa sadar menyerang karakter pribadi, bukan membahas perilaku atau masalah yang sedang terjadi.



Orang yang stabil secara emosional mampu membedakan antara tindakan seseorang dengan identitasnya. Mereka lebih memilih mengatakan, "Saya merasa terganggu dengan perilaku itu," daripada melabeli seseorang sebagai "tidak bertanggung jawab" atau "egois."



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa kritik terhadap perilaku jauh lebih mudah diterima dibandingkan serangan terhadap karakter seseorang. Pendekatan ini membantu menjaga hubungan tetap sehat meskipun ada perbedaan pendapat.



4. Menggunakan Kalimat "Saya" daripada Menyalahkan



Salah satu teknik komunikasi yang sering direkomendasikan psikolog adalah penggunaan I-statements atau kalimat yang berfokus pada diri sendiri.



Sebagai contoh, daripada mengatakan:



"Kamu selalu mengabaikan saya."



Orang yang memiliki kestabilan emosional lebih memilih mengatakan:



"Saya merasa kurang diperhatikan ketika pesan saya tidak dibalas."



Perbedaan sederhana ini dapat mengurangi sikap defensif lawan bicara karena fokus pembicaraan berpindah dari tuduhan menjadi penyampaian perasaan.



Teknik ini terbukti membantu menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka dan kooperatif.



5. Tidak Takut Mengakui Kesalahan



Mengakui kesalahan sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal menurut psikologi, kemampuan menerima kekeliruan justru menunjukkan tingkat kematangan emosional yang tinggi.



Orang yang stabil secara emosional tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena harus mengatakan, "Saya salah," atau "Saya kurang tepat memahami situasi."



Mereka memahami bahwa mengakui kesalahan bukan berarti kehilangan martabat, melainkan membuka jalan menuju penyelesaian masalah dan memperkuat kepercayaan dalam hubungan.



Sikap ini juga membuat lawan bicara lebih terdorong untuk bersikap terbuka dan jujur.



6. Fokus pada Solusi, Bukan Terjebak dalam Perdebatan



Ketika emosi mulai meningkat, banyak percakapan berubah menjadi ajang mencari siapa yang paling benar.



Sebaliknya, individu yang memiliki kestabilan emosional berusaha mengarahkan pembicaraan pada pertanyaan seperti:



Apa yang bisa kita lakukan setelah ini?

Bagaimana agar masalah ini tidak terulang?

Solusi apa yang menguntungkan kedua belah pihak?



Pendekatan yang berorientasi pada solusi membuat energi tidak habis untuk memperdebatkan masa lalu, tetapi digunakan untuk memperbaiki keadaan di masa depan.



Dalam psikologi organisasi maupun konseling, orientasi pada penyelesaian masalah terbukti membantu mengurangi konflik yang berkepanjangan.



7. Nyaman dengan Keheningan Sesaat



Tidak semua jeda dalam percakapan berarti kegagalan komunikasi.



Orang yang memiliki kestabilan emosional tidak terburu-buru mengisi setiap keheningan. Mereka memahami bahwa jeda memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk berpikir, mengolah emosi, dan mempertimbangkan respons yang lebih bijaksana.



Sebaliknya, orang yang merasa tidak nyaman dengan keheningan sering kali justru mengucapkan sesuatu yang akhirnya disesali.



Dalam komunikasi interpersonal, jeda yang singkat sering menjadi ruang refleksi yang membantu percakapan kembali berjalan dengan lebih tenang.



8. Tetap Menghormati Orang Lain Meski Tidak Sepakat



Salah satu tanda kedewasaan emosional adalah mampu membedakan antara menghargai seseorang dan menyetujui semua pendapatnya.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa hubungan yang sehat tidak selalu ditandai oleh kesamaan pandangan, tetapi oleh adanya rasa saling menghormati ketika terjadi perbedaan.



Orang yang stabil secara emosional mampu mengatakan:



"Saya memahami sudut pandang Anda, meskipun saya memiliki pendapat yang berbeda."



Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus berubah menjadi permusuhan.



Mereka juga menghindari penghinaan, sarkasme, maupun komentar yang menjatuhkan harga diri lawan bicara karena menyadari bahwa tujuan komunikasi adalah membangun pemahaman, bukan memenangkan pertengkaran.



Penutup



Percakapan sulit memang tidak pernah terasa nyaman. Namun, psikologi menunjukkan bahwa cara seseorang mengelola emosi memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir dari sebuah diskusi.



Orang yang memiliki kestabilan emosional bukanlah mereka yang tidak pernah marah atau kecewa, melainkan mereka yang mampu mengendalikan responsnya. Mereka mengatur emosi sebelum berbicara, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memisahkan masalah dari pribadi seseorang, menggunakan kalimat yang tidak menyalahkan, berani mengakui kesalahan, berfokus pada solusi, menghargai jeda dalam percakapan, serta tetap menghormati orang lain meski berbeda pendapat.



