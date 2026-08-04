Tes Kepribadian: Ilusi Optik Ini Bisa Ungkap Dirimu Lebih Emosional Atau Praktis?

Ilustrasi Ungkap Kamu Lebih Emosional Atau Praktis (TOI)
JawaPos.com - Tes kepribadian berbasis optical illusion semakin sering muncul di media sosial dan menjadi tren karena dianggap bisa mengungkap sisi tersembunyi dari cara seseorang berpikir.
Berbeda dari tes psikologi formal, tes ini menggunakan gambar ilusi optik yang unik untuk ‘menipu’ mata sehingga setiap orang bisa menangkap elemen gambar yang berbeda di pandangan pertama.
Apa yang pertama kali tertangkap inilah yang katanya bisa menggambarkan sifat asli seseorang.
Salah satu tes kepribadian ilusi optik yang sedang ramai dibahas adalah gambar wajah pria dan wanita.
Tes ini disebut bisa membongkar apakah seseorang cenderung emosional dan peka, atau justru lebih praktis dan logis dalam menghadapi hidup.
Metode ini memang tidak ilmiah, tetapi banyak orang menganggapnya seru sebagai sarana refleksi diri.
Dilansir dari Times of India, berikut penjelasan arti dari gambar ilusi ini:
Jika kamu pertama melihat wajah wanita
Kalau yang pertama kamu lihat adalah wajah wanita, maka kamu orang yang sangat observan dan peka. Kamu punya kepekaan emosional tinggi dan sifat empati yang membuat orang lain merasa nyaman bercerita. Kehadiranmu sering dicari karena kamu bisa jadi pendengar yang mendukung tanpa menghakimi.
Jika kamu pertama melihat wajah pria
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