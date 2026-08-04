Orang yang Tidak Suka Perhatian di Hari Ulang Tahunnya, Biasanya Menunjukkan 10 Ciri Kepribadian

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, ulang tahun adalah momen spesial yang dinanti-nantikan.

Mereka merayakannya dengan pesta, kue, hadiah, dan perhatian dari keluarga serta teman-teman.

Namun, ada juga orang-orang yang justru merasa canggung, tidak nyaman, bahkan enggan mendapatkan perhatian di hari ulang tahun mereka.

Mereka cenderung menghindari perayaan besar, tidak mengumbar tanggal ulang tahun, dan lebih memilih menjalani hari itu seperti biasa.

Dalam pandangan psikologi, kecenderungan ini bisa menjadi cerminan dari karakter dan kepribadian tertentu.

Bukan berarti mereka tidak bahagia atau tidak bersyukur atas pertambahan usia, melainkan ada lapisan-lapisan emosional dan psikologis yang membentuk preferensi mereka.

Dilansir dari Geediting, terdapat 10 ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian di hari ulang tahunnya menurut psikologi:

1. Introvert

Ciri utama yang paling menonjol adalah sifat introvert.