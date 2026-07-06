Orang yang Tidak Suka Menjadi Pusat Perhatian di Hari Ulang Tahunnya Biasanya Menunjukkan 10 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi External

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, hari ulang tahun adalah momen yang sangat dinantikan. Mereka senang mendapatkan kejutan, ucapan selamat, pesta meriah, hingga menjadi pusat perhatian keluarga dan teman-teman. Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama.

Ada orang yang justru merasa canggung ketika semua mata tertuju kepadanya. Mereka lebih memilih merayakan ulang tahun secara sederhana, bahkan diam-diam tanpa banyak orang yang mengetahui. Ketika ada pesta kejutan atau perhatian berlebihan, mereka bisa merasa tidak nyaman.

Menurut psikologi, sikap tersebut bukan berarti seseorang tidak menghargai perhatian orang lain atau memiliki masalah sosial. Sebaliknya, preferensi ini sering kali berkaitan dengan kepribadian, cara memproses emosi, hingga kebutuhan akan ruang pribadi.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat 10 ciri khas yang sering dimiliki oleh orang yang tidak suka menjadi pusat perhatian di hari ulang tahunnya.

1. Cenderung Memiliki Kepribadian Introvert

Salah satu karakteristik yang paling umum adalah sifat introvert. Dalam psikologi, introvert memperoleh energi melalui waktu yang tenang dan interaksi yang lebih mendalam dibandingkan keramaian.

Saat ulang tahun, perhatian dari banyak orang, ucapan yang terus berdatangan, hingga pesta besar dapat menjadi pengalaman yang menguras energi. Karena itu, mereka lebih menikmati makan malam bersama keluarga atau sahabat dekat dibandingkan acara yang melibatkan banyak tamu.

Perlu dipahami bahwa introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka hanya memiliki cara berbeda dalam menikmati hubungan sosial.

2. Lebih Menghargai Hubungan yang Berkualitas