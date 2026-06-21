Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi

JawaPos.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), merayakan hari ulang tahun yang ke-65, pada Minggu (21/6). Momen tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Ucapan selamat disampaikan Presiden Prabowo melalui akun Instagram pribadi. Dalam unggahan Instagram Story tersebut, Prabowo menampilkan foto Jokowi yang mengenakan jas dan berdiri dengan sikap hormat.

"Selamat ulang tahun Presiden ke-7 Ir. H. Joko Widodo. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia," demikian bunyi unggahan Instagram Story Prabowo, Minggu (21/6).

Selain Prabowo, PSI juga menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi melalui akun media sosial Instagram resmi partai tersebut. Dalam unggahannya, PSI memberikan apresiasi sekaligus doa bagi mantan kepala negara itu.

"Selamat ulang tahun ke-65 Bapak Joko Widodo," tulis PSI.

PSI berharap, Jokowi senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam menjalani aktivitasnya serta terus memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia.