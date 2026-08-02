Jika Dalam Hubungan Anda Terdapat 6 Tanda Ini, Hubungan Anda Hampir Aman Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki hubungan yang aman. (Magnific)

JawaPos.com - Di era modern, banyak orang mengira bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak pernah dipenuhi pertengkaran. Padahal, psikologi justru menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian alami dari setiap hubungan. Yang membedakan hubungan yang sehat dan tidak sehat bukanlah seberapa sering konflik terjadi, melainkan bagaimana pasangan menghadapinya.



Hubungan yang kuat dibangun melalui rasa aman, saling percaya, komunikasi yang terbuka, dan kemampuan untuk tumbuh bersama. Para psikolog menyebut kondisi ini sebagai secure relationship, yaitu hubungan yang memberikan rasa nyaman secara emosional sehingga kedua pasangan dapat menjadi diri sendiri tanpa takut kehilangan cinta atau penghargaan dari pasangannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), jika hubungan Anda memiliki enam tanda berikut, kemungkinan besar hubungan tersebut berada di jalur yang sehat dan relatif aman menurut psikologi.



1. Kalian Bisa Menjadi Diri Sendiri



Salah satu ciri hubungan yang sehat adalah tidak adanya tekanan untuk berpura-pura menjadi orang lain. Anda dapat menunjukkan kelebihan maupun kekurangan tanpa merasa takut dihakimi.



Dalam hubungan yang aman, pasangan menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk merendahkan.



Misalnya, Anda tidak merasa harus selalu terlihat kuat atau selalu bahagia di depan pasangan. Saat sedang lelah, sedih, atau gagal, Anda tetap merasa diterima.



Rasa aman seperti ini membantu membangun kedekatan emosional yang lebih dalam dibanding hubungan yang hanya dipenuhi pencitraan.



2. Konflik Diselesaikan, Bukan Dihindari



Semua pasangan pasti pernah berbeda pendapat. Namun pasangan yang sehat tidak membiarkan konflik menjadi perang berkepanjangan.



Alih-alih saling menyalahkan, mereka berusaha memahami sudut pandang masing-masing. Mereka mampu meminta maaf ketika salah dan mau mendengarkan ketika pasangannya berbicara.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan memperbaiki hubungan setelah konflik (repair attempts) merupakan salah satu prediktor terbesar keberhasilan hubungan jangka panjang.



Bukan berarti tidak pernah bertengkar, tetapi setelah bertengkar keduanya tetap berusaha kembali saling mendekat.



3. Ada Rasa Percaya yang Kuat



Kepercayaan adalah fondasi hubungan yang sehat.



Saat pasangan mengatakan sedang bekerja lembur atau berkumpul bersama teman, Anda tidak langsung dipenuhi rasa curiga tanpa alasan yang jelas.



Begitu pula pasangan tidak merasa perlu mengawasi setiap aktivitas Anda, meminta semua kata sandi media sosial, atau selalu mengecek lokasi setiap saat.



Kepercayaan membuat hubungan terasa ringan. Energi tidak habis untuk saling mencurigai, tetapi digunakan untuk membangun masa depan bersama.



4. Komunikasi Terbuka dan Jujur



Pasangan yang sehat mampu membicarakan berbagai hal, mulai dari impian, ketakutan, masalah keuangan, hingga kebutuhan emosional.



Mereka tidak memendam perasaan terlalu lama karena memahami bahwa komunikasi adalah jalan keluar terbaik.



Dalam psikologi, komunikasi yang terbuka membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepuasan hubungan.



Bahkan ketika membahas topik yang sulit, mereka tetap berusaha berbicara dengan rasa hormat, bukan dengan nada merendahkan atau menyakitkan.



5. Kalian Saling Mendukung untuk Bertumbuh



Hubungan yang baik bukanlah hubungan yang membuat seseorang kehilangan identitasnya.



Sebaliknya, pasangan saling mendukung agar masing-masing berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.



Ketika salah satu ingin melanjutkan pendidikan, mengejar karier, memulai bisnis, atau mempelajari keterampilan baru, pasangannya memberikan semangat, bukan merasa terancam.



Hubungan yang sehat tidak membatasi potensi seseorang. Justru keberhasilan pasangan dipandang sebagai kebahagiaan bersama.



6. Ada Rasa Aman Secara Emosional



Tanda terakhir sekaligus yang paling penting adalah adanya keamanan emosional.



Anda tidak takut menyampaikan perasaan karena yakin pasangan akan mendengarkan. Anda tidak merasa harus berjalan di atas "kulit telur", khawatir setiap ucapan akan memicu kemarahan.



Dalam hubungan yang aman, pasangan mampu memberikan kenyamanan ketika salah satu sedang mengalami masa sulit. Mereka menjadi tempat pulang, bukan sumber ketakutan.



Rasa aman inilah yang membuat hubungan mampu bertahan menghadapi tekanan hidup, mulai dari masalah pekerjaan, keuangan, hingga tantangan keluarga.



Hubungan Aman Bukan Berarti Hubungan Sempurna



Perlu dipahami bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Bahkan pasangan yang telah bersama selama puluhan tahun tetap mengalami konflik dan perbedaan pendapat.



Yang membuat hubungan bertahan adalah komitmen untuk terus belajar, saling menghargai, dan memperbaiki kesalahan bersama.



Jika keenam tanda di atas sebagian besar sudah ada dalam hubungan Anda, itu merupakan pertanda positif bahwa fondasi hubungan telah dibangun dengan cukup kuat.



Sebaliknya, jika masih ada beberapa tanda yang belum dimiliki, bukan berarti hubungan pasti gagal. Hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi agar Anda dan pasangan dapat bertumbuh bersama menjadi pasangan yang lebih sehat.



Penutup



Hubungan yang sehat tidak diukur dari seberapa romantis unggahan di media sosial atau seberapa jarang bertengkar. Hubungan yang benar-benar aman dibangun melalui rasa percaya, komunikasi yang jujur, dukungan untuk berkembang, kemampuan menyelesaikan konflik, penerimaan terhadap diri masing-masing, dan rasa aman secara emosional.



