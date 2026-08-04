Tes Ilusi Optik: Bisakah Temukan Bola Golf Tersembunyi di Gambar Dalam Waktu Kurang Dari Satu Menit?

Tes ilusi optik temukan bola golf (times of india)
JawaPos.com - Belakangan ini, tes ilusi optik menjadi salah satu tren hiburan sekaligus tantangan yang banyak dicari di internet.
Salah satu yang viral adalah gambar sederhana berisi bebatuan dan kerikil di jalan setapak, namun diam-diam menyembunyikan sebuah bola golf.
Sekilas tampak sepele, namun tes ini mengasah ketelitian, fokus visual, sekaligus kemampuan otak dalam mengenali pola dan warna yang berbeda.
Fenomena tes ilusi optik bola golf tersembunyi ini membuat banyak netizen beradu cepat, siapa yang bisa menemukan bola golf hanya dalam waktu kurang dari satu menit.
Tidak hanya sebagai hiburan, tantangan visual seperti ini juga bermanfaat meningkatkan konsentrasi, mempertajam memori, hingga meredakan stres di tengah aktivitas harian yang padat.
Dilansir dari laman Times of India, berikut adalah beberapa fakta menarik seputar tes ilusi optik bola golf ini:
Ilusi optik adalah fenomena visual di mana mata dan otak tertipu oleh warna, pola, atau bentuk sehingga memunculkan persepsi berbeda dari kenyataan.
Saat cahaya masuk ke mata, retina akan mengirim sinyal ke otak untuk memproses gambar. Namun, pola tertentu bisa mengecoh otak, membuat kita melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
Itulah sebabnya, ilusi optik sering digunakan sebagai media tes persepsi visual yang menantang.
Mengerjakan tantangan ilusi optik bukan sekadar tren viral, tetapi juga terbukti memberi manfaat. Aktivitas ini mampu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir abstrak.
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