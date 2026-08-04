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Lania Monica
Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.30 WIB

Tes Ilusi Optik: Hal Ini Ungkap Apakah Kamu Tipe Orang Teratur Atau Lebih Suka Hidup Mengalir Bebas?

Tes ilusi optik apakah kamu tipe orang yang teratur atau lebih suka mengalir bebas (TOI) - Image

Tes ilusi optik apakah kamu tipe orang yang teratur atau lebih suka mengalir bebas (TOI)

JawaPos.com - Tes ini menggunakan gambar-gambar unik yang secara psikologis dirancang untuk “menipu” cara kerja otak kita dalam memproses visual.

Karena sifatnya yang sederhana, cepat, dan menghibur, banyak orang menggunakan tes ini sebagai cara alternatif untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. 

Hanya dengan melihat elemen apa yang pertama kali menarik perhatian, seseorang bisa mengetahui karakter tersembunyi, pola pikir, hingga kecenderungan cara hidupnya.

Gambar ilusi optik biasanya terdiri dari beberapa elemen tersembunyi yang sengaja disusun untuk memancing penafsiran berbeda pada setiap orang. 

Tes kepribadian ilusi optik terbaru ini misalnya, bisa menunjukkan apakah Anda tipe orang yang terstruktur dan terorganisir atau justru lebih spontan dan suka mengalir mengikuti keadaan.

Menariknya, tes ini ramai dibagikan di media sosial karena hasilnya sering kali memicu diskusi seru di antara teman, keluarga, bahkan rekan kerja.

Dilansir dari Times of India, berikut adalah makna gambar dari tes ilusi optik Pohon atau Wajah yang Anda lihat pertama kali:

1. Jika Anda Melihat Pohon Terlebih Dahulu

Jika gambar pertama yang Anda lihat adalah pohon, artinya Anda termasuk orang yang spontan dan berjiwa petualang. Anda mudah beradaptasi dengan tekanan, justru semakin tertantang saat berada di situasi yang serba tidak pasti.

Sikap terbuka pada hal-hal baru membuat hidup Anda penuh warna dan pengalaman unik. 

Rasa ingin tahu dan keinginan mencoba sesuatu yang berbeda membuat Anda cepat belajar dan terus berkembang.

Editor: Hanny Suwindari
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