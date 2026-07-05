Menurut Psikologi, 8 Tantangan yang Hanya Dipahami oleh Pikiran yang Sangat Kreatif

JawaPos.com - Kreativitas sering dianggap sebagai kemampuan menghasilkan ide baru. Namun dalam psikologi kognitif dan neuropsikologi, kreativitas jauh lebih kompleks: ia melibatkan cara otak menghubungkan informasi, mengelola ambiguitas, hingga menyeimbangkan imajinasi dengan realitas.

Orang dengan tingkat kreativitas tinggi sering terlihat “beruntung” karena ide-idenya mengalir. Padahal di balik itu, ada serangkaian tantangan internal yang tidak selalu terlihat dari luar—dan sering kali hanya dipahami oleh mereka yang mengalami pola pikir serupa.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan tantangan psikologis yang khas pada individu dengan kreativitas tinggi.

1. Overthinking karena terlalu banyak kemungkinan

Dalam psikologi, kreativitas berkaitan dengan divergent thinking—kemampuan menghasilkan banyak solusi untuk satu masalah. Namun efek sampingnya adalah otak tidak berhenti pada satu opsi.

Orang kreatif sering mengalami:

terlalu banyak skenario alternatif

kesulitan memilih satu keputusan final

kecenderungan “membuka terlalu banyak pintu” di kepala

Secara kognitif, ini disebut choice overload. Bagi orang lain, ini terlihat seperti ragu-ragu. Bagi pikiran kreatif, ini adalah dunia yang terlalu kaya untuk disederhanakan terlalu cepat.

2. Sensitivitas tinggi terhadap stimulus (overstimulation)