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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.54 WIB

Punya Jiwa Kreatif soal Keuangan, Ini 12 Tanggal Lahir yang Disebut Beruntung

ilustrasi tanggal lahir pandai menarik uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir pandai menarik uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam mencapai kesuksesan finansial. Ada yang membutuhkan perjuangan panjang untuk meraih kemapanan, sementara sebagian lainnya dianggap memiliki keberuntungan atau kemampuan alami dalam melihat peluang.

Dalam numerologi, tanggal lahir tertentu dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, pola pikir, dan kecenderungan seseorang dalam mengelola peluang, termasuk dalam hal keuangan.

Lantas, tanggal lahir apa saja yang disebut memiliki kemampuan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan? Dilansir dari English Jagran, berikut dua belas tanggal lahir yang dipercaya memiliki potensi dalam menarik peluang finansial dan membangun kekayaan. Apakah Anda termasuk?

1. Tanggal lahir 1 dan 19

Mereka terlahir dengan bakat alami untuk kepemimpinan, inovasi, dan individualitas.

Orang-orang ini percaya diri, karismatik, dan bertekad, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.

Pemikiran inovatif membuat mereka sangat cocok untuk karier di bidang kewirausahaan, kreativitas, atau memelopori ide-ide baru.

2. Tanggal 22 dan 31

Mereka akan meraih kesuksesan melalui kerja keras dan tekad.

Sosoknya juga diberkahi kepraktisan, dapat diandalkan, dan terampil dalam mengelola sumber daya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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