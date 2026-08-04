Tes Ilusi Optik: Bisa Bongkar Siapa yang Bantu Ambil Keputusan Hidupmu Lewat Pohon Atau Burung?

Tes Ilusi Optik Ini Bongkar Siapa yang Bantu Ambil Keputusan Hidupmu Lewat Pohon Atau Burung (Time Of India)
JawaPos.com - Salah satu contoh menarik datang dari tes ilusi optik bergambar pohon dan burung yang dibagikan Marina Winberg melalui akun Instagram pribadinya.
Dalam gambar tersebut, setiap orang akan menangkap elemen yang berbeda. Ada yang lebih dulu melihat burung, ada juga yang lebih dulu melihat pohon.
Menurut Marina, elemen pertama yang Anda lihat bisa menunjukkan apakah Anda lebih sering mengambil keputusan sendiri atau bergantung pada saran orang-orang terdekat.
Dilansir dari Times of India, berikut adalah makna dari gambar Burung atau Pohon yang Anda lihat pertama kali:
Jika pohon adalah elemen pertama yang Anda tangkap, artinya Anda termasuk orang yang mandiri dalam mengambil keputusan.
Meski Anda mungkin mendengar pendapat orang lain, keputusan akhir tetap akan Anda ambil sendiri berdasarkan prinsip yang Anda pegang.
Sikap tegas ini adalah kelebihan, tetapi Marina juga mengingatkan bahwa kadang mendengar sudut pandang lain bisa membuka wawasan baru dan membantu Anda melihat detail yang mungkin terlewat.
Sebaliknya, jika burung adalah hal pertama yang Anda lihat, maka Anda cenderung lebih ragu dan suka meminta pendapat orang terdekat.
Anda menghargai masukan keluarga atau sahabat sebelum membuat keputusan penting. Biasanya saran mereka tidak pernah salah, tapi Marina menyarankan agar Anda mulai belajar lebih percaya pada diri sendiri—dengarkan intuisi, pengalaman, dan pengetahuan yang Anda miliki.
Ingat, tes ini hanyalah hiburan yang tidak sepenuhnya ilmiah, jadi nikmati saja prosesnya dan gunakan hasilnya sebagai bahan refleksi ringan.
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