Tes Ilusi Optik: Rubah, Burung Atau Wanita? Bisa Ungkap Cara Mengendalikan Stres Dan Emosi

Tes ilusi optik rubah, burung, atau manusia (TOI)
JawaPos.com - Gambar-gambar ilusi ini biasanya mengandung unsur visual yang menipu mata, sehingga apa yang pertama terlihat diyakini bisa menunjukkan sifat, pola pikir, hingga cara seseorang merespons tekanan hidup.
Tak heran, banyak orang sengaja mencari tes kepribadian ilusi optik terbaru untuk bahan refleksi diri yang seru.
Salah satunya adalah tes “Rubah, Burung, atau Wanita” yang viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun marina__neuralean. Tes ini disebut bisa menunjukkan bagaimana cara seseorang mengatur emosi, mengendalikan stres, dan membuat keputusan penting. Gambar hanya punya tiga elemen: seekor rubah, burung, dan sosok wanita.
Namun, biasanya mata kita hanya menangkap salah satunya terlebih dahulu—dan inilah yang katanya mencerminkan cara kita bersikap.
Dilansir dari Times of India, berikut adalah arti dari apa yang pertama kamu lihat:
Jika kamu melihat rubah lebih dulu
Kalau rubah yang pertama kali menarik perhatianmu, artinya kamu adalah orang yang tenang dan mampu mengendalikan emosi dengan baik. Kamu tidak mudah terprovokasi dan jarang membesar-besarkan masalah.
Kamu juga punya kemampuan menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin tanpa drama berlebih.
Jika kamu melihat burung lebih dulu
Sebaliknya, jika burung yang pertama kamu lihat, maka kamu termasuk orang yang mudah terbawa suasana. Hal kecil bisa membuatmu panik atau merasa tidak nyaman, bahkan memicu perasaan tertekan.
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