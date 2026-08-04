Tes Ilusi Optik, Psikologi Mengungkap Apakah Anda Orang yang Optimis Atau Terlalu Waspada

JawaPos.com - Tes kepribadian berbasis ilusi optik kini semakin populer di media sosial karena dianggap mampu mengungkap sisi tersembunyi seseorang hanya dari apa yang pertama kali dilihat.

Tes ini mengandalkan gambar dengan elemen ambigu yang bisa memancing persepsi berbeda pada setiap orang. Apa yang pertama kali terlihat bisa menggambarkan cara seseorang berpikir, bersikap, hingga menghadapi tantangan dalam hidup.

Salah satu tes terbaru yang viral adalah tes psikologi ilusi optik kucing di tangga, yang disebut mampu menunjukkan apakah seseorang tergolong pribadi yang optimis atau justru terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Lewat gambar sederhana ini, kita bisa memahami kecenderungan diri—apakah lebih berani menatap masa depan atau justru gemar menganalisa segala risiko secara mendetail.

Dilansir dari Times of India, Jumat (11/7) berikut adalah penjelasan dari tes kepribadian ilusi optik kucing tangga ini:

1. Jika Anda melihat kucing sedang menuruni tangga

Apabila mata Anda menangkap kucing yang menuruni tangga lebih dulu, ini menandakan Anda adalah pribadi yang sangat berhati-hati. Pengalaman hidup membuat Anda tak mudah percaya begitu saja pada orang lain.

Anda lebih suka mendengar intuisi sendiri sebelum mengambil keputusan. Detil adalah hal penting bagi Anda, begitu pula menjaga hubungan mendalam dengan orang-orang terdekat.

2. Jika Anda melihat kucing sedang menaiki tangga