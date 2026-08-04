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Lania Monica
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.11 WIB

Tes Kepribadian: Ilusi Optik Bisa Ungkap Kamu Tipe Orang Teratur Atau Suka Menunda Pekerjaan

Ilustrasi Ungkap Kamu Tipe Orang Teratur Atau Suka Menunda Pekerjaan (TOI) - Image

Ilustrasi Ungkap Kamu Tipe Orang Teratur Atau Suka Menunda Pekerjaan (TOI)

JawaPos.com - Lewat gambar dengan elemen ilusi optik, cara kerja otak diuji untuk menangkap detail pertama yang menarik perhatian.

Berdasarkan elemen pertama yang terlihat, konon bisa terungkap kebiasaan, pola pikir, hingga cara seseorang mengatur waktu dan tanggung jawab.

Salah satu tes kepribadian viral adalah gambar ilusi antara wanita muda dan pria tua, yang pertama kali dibagikan oleh Mia Yilin melalui video TikTok.

Gambar ini dipercaya bisa membongkar apakah kamu tipe orang yang teratur dan menghargai waktu, atau justru sering menunda pekerjaan hingga menumpuk.

Meskipun tes ini tidak terbukti ilmiah, banyak orang merasa isinya relate dengan kebiasaan sehari-hari.

Dilansir dari Times of India, berikut arti gambar optical illusion ini:

Jika Kamu Pertama Melihat Wanita Muda

Kalau elemen pertama yang kamu lihat adalah wajah wanita muda, maka kamu termasuk orang yang rapi, teratur, dan punya manajemen waktu yang baik.

Kamu membenci keterlambatan, tidak suka dikejar deadline mepet, dan menghargai orang yang juga disiplin. Orang dengan tipe ini umumnya produktif dan lebih mudah menyusun prioritas kerja.

Jika Kamu Pertama Melihat Pria Tua

Sebaliknya, jika yang pertama kamu lihat adalah sosok pria tua, tandanya kamu sering terjebak kebiasaan menunda. Kamu kerap kewalahan menghadapi deadline, susah membuat prioritas, dan sering merasa stres karena banyak tugas menumpuk.

Meski punya keinginan untuk hidup lebih terstruktur, kamu justru terjebak dalam pola menunda yang berulang.

Editor: Hanny Suwindari
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