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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.02 WIB

4 Zodiak Paling Clingy, Merasa Paling Dicintai Lewat Kontak Fisik Dari Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini dikenal sangat clingy pada pasangannya. Bahkan seolah tidak memberi ruang pribadi untuk pacarnya.

Mereka terlalu peduli dan ingin terus berada di samping pasangannya. Sosok keempatnya yang selalu bergantung pada hubungan, membuat pasangan terkadang menjadi kurang nyaman.

Berdasarkan informasi dari laman astrotalk.com yang dikutip pada (04/08) berikut adalah sosok zodiak yang paling clingy dengan pasangannya. 

Cancer dikenal sebagai sosok penyayang, perhatian, dan tidak ragu menunjukkan kasih sayang pada pasangan. Mereka selalu memastikan orang yang dicintainya selalu berada di dalam keadaan baik.

Sikap tersebut, terkadang membuat pasangan justru kehilangan ruang pribadi. Saat mereka sedang merasa hubungan tidak stabil, sikap 

Pisces dikenal sebagai sosok yang romantis dan penuh imajinasi. Mereka meras senang tenggelam di dalam kisah cinta.

Mereka senang mengekspresikan cintanya melalui berbagai cara romantis, seperti memberi hadiah, menuliskan puisi, dan menunjukkan perhatian. Keinginan pisces untuk selalu merasa dekat ini yang membuat mereka terlihat terlalu clingy

Taurus membutuhkan kepastian di dalam hubungan. Mereka cenderung ingin mengetahui keberadaan maupun aktivitas pasangan sebagai bentuk perhatian.

Namun,bagi sebagian orang, sikap tersebut bisa dianggap terlalu posesif. Saat merasakan perubahan dalam hubungan, mereka bisa menjadi lebih cemas dan semakin ingin dekat dengan pasangan.

Scorpio mencintai dengan gairah dan tidak ragu menunjukkan keseriusan pada pasangan. Scorpio seringkali ingin menghabiskan banyak waktu bersama orang tercinta. Meskipun hal ini menunjukkan rasa cintanya, namun terkadang pasangan bisa kewalahan dengan kehadiran mereka. 

Editor: Hanny Suwindari
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